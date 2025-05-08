ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة) بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة وبيع أجهزة تعدين العملات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية وكذا الإتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- مشغولات ذهبية من متحصلات نشاطه الإجرامى- عدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكترونى - محفظة إلكترونية تحوى مبلغ مالى عملة أجنبية - أجهزة إلكترونية بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)..

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.