نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولى: الدولة ماضية بقوة فى تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير الأماكن التراثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عددًا من المشروعات الحيوية بمحافظة الغربية، حيث تركزت الزيارة على متابعة أعمال التطوير والصيانة الجارية في مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وهو من أهم المعالم الإسلامية والتاريخية في منطقة وسط الدلتا.

يُعد مسجد السيد البدوي من أبرز المقاصد الدينية والسياحية في مصر، حيث يشتهر بمكانته الروحية والتاريخية العريقة، ويعد واحدًا من الوجهات الدينية التي يتوافد إليها آلاف الزوار من مختلف الأماكن.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على الحفاظ على التراث الإسلامي وتنمية المناطق التاريخية ذات الطابع الروحي والثقافي، تماشيًا مع أهداف خطة الدولة لتطوير وتحسين البيئة المحيطة بمناطق التراث.

جولة تفقدية لرئيس الوزراء

وخلال جولته التفقدية، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التفاعل المباشر مع المواطنين الذين تواجدوا في محيط المسجد، حيث بادر بمصافحتهم والحديث إليهم حول مشروع التطوير الجاري.

استمع رئيس الوزراء إلى انطباعات المواطنين، وأخذ ملاحظاتهم حول أعمال التطوير الحالية والمظهر العام للمنطقة، حيث عبر المواطنون عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة، مشيرين إلى أن الأعمال التي تُنفذ تعكس نقلة حضارية تعيد لمدينة طنطا بريقها الثقافي والديني.

وقد أكد المواطنون أن المشروع يعكس جهدًا حقيقيًا في تحسين البنية التحتية وتنظيم الحركة وإزالة المظاهر العشوائية في المنطقة، مؤكدين تفاؤلهم بالخطوات الجارية، معتبرين إياها خطوة هامة نحو تحويل المنطقة إلى مقصد حضاري وسياحي متكامل.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير المواقع التراثية

وأثناء حديثه مع المواطنين، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ماضية بقوة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير المواقع التراثية ذات الطابع الروحي والثقافي، مشددًا على أن تلك المشاريع تأتي ضمن أولويات الحكومة لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع.

محافظ الغربية: اهتمام كبير بالمواقع الدينية

من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة أعمال تطوير مسجد السيد البدوي تُعد تأكيدًا على اهتمام الدولة الكبير بالمواقع الدينية ذات القيمة التاريخية والروحية.

وأوضح أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في استعادة الهوية البصرية للمنطقة، ويهدف إلى تحويلها إلى مقصد حضاري متكامل يشجع على التنمية السياحية والثقافية في المحافظة.

وأشار الجندي إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر سير الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري للمسجد والمناطق المحيطة به، مع توفير بيئة حضارية تليق بمكانة المسجد التاريخية.

تفقد أعمال صيانة مسجد الأحمدي

خلال الزيارة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على سير الأعمال الجارية في المسجد الأحمدي تحت إشراف وزارة الأوقاف.

تشمل أعمال الصيانة التي تتم حاليًا مجموعة من التدابير الدقيقة التي تهدف إلى الحفاظ على الطابع المعماري الأصلي للمسجد باستخدام مواد مطابقة للمواصفات المعتمدة، بما يحفظ الهوية المعمارية للموقع ويعزز جاهزيته لاستقبال الزوار من مختلف المناطق.

تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد

واطلع رئيس مجلس الوزراء أيضًا على الأعمال الجارية لتطوير المنطقة المحيطة بالمسجد، والتي تشمل حارة الهنود وسوق النحاسين.

وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين الصورة البصرية للمنطقة وتعزيز المشهد المعماري، بما يتماشى مع الطابع التاريخي للمنطقة ويحولها إلى نقطة انطلاق رئيسية للتنمية السياحية المستدامة في محافظة الغربية.

وتتضمن أعمال التطوير تركيب أكشاك جديدة بتصميم موحد يتناسب مع الهوية المعمارية للموقع، بالإضافة إلى تجديد الأرضيات والواجهات، وتنظيم المحال التجارية والباعة الجائلين في المنطقة بصورة حضارية.

كما يشمل المشروع تنفيذ شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، وتنسيق المشهد العمراني بما يضمن الحفاظ على القيم الجمالية والتاريخية للموقع.

توجيهات بتوفير المخصصات المالية

وفي ختام الزيارة، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لاستكمال مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد، وذلك لضمان استكمال الأعمال الجارية في الوقت المحدد وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.