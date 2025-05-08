نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مسجد السيد البدوي بطنطا ويؤكد اهتمام الدولة بالمواقع التراثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الغربية، حيث اطلع على أعمال التطوير والصيانة الجارية في مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا والمنطقة المحيطة.

يعتبر مسجد السيد البدوي أحد أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في منطقة وسط الدلتا، ويشكل مقصدًا دينيًا وسياحيًا ذا هوية روحية وتراثية عريقة، ويأتي هذا ضمن جهود الدولة للحفاظ على التراث الإسلامي وتطوير المواقع التاريخية.

رئيس الوزراء يتفاعل مع المواطنين

وخلال جولته، حرص رئيس مجلس الوزراء على التوقف والتحدث مع المواطنين في محيط المسجد، حيث أبدى اهتمامًا بملاحظاتهم وانطباعاتهم حول مشروع التطوير.

عبر المواطنون عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة، مؤكدين أن أعمال التطوير تعكس نقلة حضارية لمدينة طنطا، وتساهم في تحسين البنية التحتية وتنظيم الحركة. كما أكدوا تفاؤلهم بتطوير المنطقة إلى مقصد حضاري وسياحي متكامل.

الدولة تواصل الاهتمام بالمواقع التراثية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه مع المواطنين أن الدولة ماضية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير المواقع التراثية ذات الطابع الروحي والثقافي، لافتًا إلى أهمية هذه المشاريع في تعزيز الهوية الثقافية لمصر.

اهتمام بالمحافظة على الطابع المعماري للمسجد

من جهته، أشار اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء تعتبر تأكيدًا على اهتمام الدولة بالمواقع التاريخية، موضحًا أن المشروع الجاري يسهم في استعادة الهوية البصرية للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي متكامل.

كما أكد على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان الحفاظ على الطابع المعماري الأصيل للمسجد والمناطق المحيطة به.

أعمال صيانة المسجد الأحمدي

كما اطلع رئيس الوزراء على أعمال الصيانة الجارية في المسجد الأحمدي تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم استخدام مواد مطابقة للمواصفات للحفاظ على الطابع الأثري دون المساس بجوهره المعماري. تهدف هذه الأعمال إلى تعزيز جاهزية المسجد لاستقبال الزوار.

تطوير محيط المسجد والمنطقة المجاورة

خلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول الأعمال الجارية لتطوير محيط مسجد السيد البدوي، بما في ذلك تطوير حارة الهنود وسوق النحاسين.

تشمل الأعمال تركيب أكشاك موحدة التصميم وتثبيت بلدورات حديثة وتجديد الأرضيات والواجهات، بالإضافة إلى تنظيم المحال التجارية والباعة الجائلين.

كما يتضمن المشروع إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

توجيهات لتوفير المخصصات المالية للمشروع

وفي ختام جولته، وجه رئيس الوزراء وزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان استكمال تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد.