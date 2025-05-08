نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يزور المجمع الطبي النموذجي بطنطا لدعم خدمات التأمين الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة المجمع الطبي النموذجي بطنطا التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك ضمن زيارته الميدانية لعدد من المشروعات الطبية في محافظة الغربية، تأكيدًا على دعم الحكومة المستمر للقطاع الصحي وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

وأعرب مدبولي عن أهمية التطوير المستمر للمنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. كما أكد أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين تجهيزات المستشفيات وتوفير أحدث المعدات، لضمان تقديم الرعاية الطبية المتكاملة.

عبد الغفار: 99% نسبة إنجاز تطوير المجمع الطبي النموذجي بطنطا

من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى أن أعمال التطوير في المجمع الطبي النموذجي بطنطا قد قاربت على الانتهاء بنسبة 99%، موضحًا أن المجمع يحتوي على 234 سريرًا، بينها 43 سريرًا للعناية المركزة، و15 سريرًا للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 42 سريرًا للعلاج الكيماوي و14 سريرًا في قسم الاستقبال.

وأكد عبد الغفار أن المجمع شهد نسبة إشغال تصل إلى 80% في الأقسام الداخلية والعناية المركزة، كما يتم إجراء نحو 1640 عملية جراحية شهريًا، مع تقديم 829 جلسة غسيل كلوي شهريًا أيضًا.

المجمع الطبي يساهم في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة

أوضح عبد الغفار أن المجمع الطبي النموذجي بطنطا يشارك بشكل فعال في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومبادرة "كل ثانية حياة" التي تشمل إجراء القسطرة القلبية الطارئة، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وأضاف أن المجمع قد أجرى 36.7 ألف عملية منذ بدء العمل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، كما ساهم في إجراء 1055 حالة قسطرة قلب طارئة.

رئيس الوزراء يتابع مطالب المرضى ويوجه بتسهيل الخدمات

وخلال الجولة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى مطالب عدد من المرضى في الأقسام المختلفة بالمجمع، وبينهم مرضى الغسيل الكلوي والقسطرة القلبية، حيث تم التأكيد على تسهيل إجراءات صرف الأدوية للمرضى، وفيما يتعلق بطلبات تحسين الخدمات، وجه رئيس الوزراء بتوفير سرير للغسيل الكلوي بدلًا من الكرسي للمريض الذي قدم هذا الطلب، مؤكدًا أن هيئة التأمين الصحي ستعمل على تذليل أي عقبات أمام المرضى.

الهيئة العامة للتأمين الصحي تخدم نحو 2.6 مليون مواطن في الغربية

وفي نهاية الجولة، قدم الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، شرحًا حول الخدمات التي تقدمها الهيئة في محافظة الغربية، حيث أشار إلى أن الهيئة تخدم نحو 2.6 مليون مواطن في المحافظة عبر 3 مستشفيات رئيسية هي: المجمع الطبي النموذجي بطنطا، مستشفى مبرة المحلة، ومستشفى مبرة طنطا. وأوضح أن الهيئة تقدم خدمات طبية متكاملة تشمل غرف العمليات، العناية المركزة، وعيادات متخصصة.

وأشار إلى أن مستشفيات الهيئة تستقبل 291 حالة طوارئ يوميًا، وتجري 3000 عملية جراحية شهريًا، مع تقديم خدمات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لآلاف المرضى.