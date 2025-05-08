مدبولي: الصحة على رأس أولويات الحكومة وتطوير المستشفيات مستمر في جميع المحافظات

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مستشفى حميات طنطا بمحافظة الغربية، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته، أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصحة، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الإمكانات اللازمة لتطوير المنشآت الطبية القائمة، وإنشاء منشآت جديدة تُلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح مدبولي أن جولاته الميدانية للمستشفيات والمشروعات الصحية تهدف إلى التأكد من كفاءة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان توفير خدمة طبية لائقة تليق بالمواطن المصري، ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

عبدالغفار: مستشفى حميات طنطا صرح طبي متكامل لخدمة مرضى الحميات والكبد بالغربية

من جانبه، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مستشفى حميات طنطا يُعد من المؤسسات الطبية الرائدة بمحافظة الغربية، إذ يُقدم خدمات علاجية وتشخيصية في عدة تخصصات أبرزها: الحميات، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الكبد.

وأضاف عبدالغفار أن المستشفى مزود بأحدث أجهزة الكشف والتحاليل المعملية الدقيقة، ما يُسهم في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تقديم رعاية صحية عالية الكفاءة، موضحًا أن تصميم المستشفى وتجهيزه تم وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، كما تم تدريب الأطقم الطبية والتمريضية داخله لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى.

9 طوابق وخدمات متكاملة: مستشفى حميات طنطا يعزز المنظومة الصحية بالمحافظة

استعرض وزير الصحة إمكانات مستشفى حميات طنطا، موضحًا أن المستشفى مُقام على مساحة تبلغ 2050 مترًا مربعًا، ويتألف من مبنى رئيسي مكوّن من 9 طوابق، تم البدء في أعمال إنشائه خلال شهر أغسطس عام 2016، واكتمل تنفيذه في يوليو 2024، وتم تشغيله فعليًا بنهاية العام ذاته.

وأشار عبدالغفار إلى أن المستشفى يضم مجموعة من الخدمات الطبية المتكاملة تشمل:

72 سرير إقامة للمرضى

21 سرير عناية مركزة للحالات الحرجة

4 غرف عمليات مزودة بأحدث التجهيزات

8 عيادات خارجية لاستقبال الحالات اليومية

12 ماكينة غسيل كلوي لتلبية احتياجات مرضى الكلى

الحكومة تواصل جهودها لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمحافظات

في ختام جولته، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تطوير البنية التحتية الصحية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة المستشفيات وتوسيع نطاق التغطية الصحية، مؤكدًا أن الجهود المبذولة في هذا الصدد تسير وفق رؤية متكاملة لضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.