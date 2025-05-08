نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يتفقد مستشفى حميات طنطا ويؤكد: الدولة حريصة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمة تليق بالمواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مستشفى حميات طنطا بمحافظة الغربية، وذلك في إطار جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، حيث رافقه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

وفي مستهل جولته، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصحة يحظى بأولوية كبرى على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تطوير المنشآت الطبية القائمة وإنشاء منشآت جديدة وفق أحدث المعايير، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف مدبولي أن جولاته الميدانية لمتابعة المشاريع الصحية تأتي للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة على أرض الواقع، ومتابعة مدى جاهزية المستشفيات لتلبية احتياجات المرضى، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تدخر جهدًا في سبيل رفع كفاءة المنظومة الصحية.

خالد عبدالغفار: مستشفى حميات طنطا مجهز بأحدث الأجهزة الطبية

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مستشفى حميات طنطا يعد من الصروح الطبية المهمة في محافظة الغربية، حيث يقدم خدمات علاجية وتشخيصية متميزة في مجالات الحميات، الجهاز الهضمي، والكبد، مشيرًا إلى أن المستشفى مزود بأحدث أجهزة الكشف والتحاليل المعملية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن المستشفى تم تصميمه وتجهيزه وفق أحدث المواصفات العالمية، كما تم تدريب الأطقم الطبية والفنية داخله على تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الكوادر الطبية بجانب تطوير البنية التحتية الصحية.

تفاصيل المستشفى: 9 طوابق و72 سرير إقامة

واستعرض وزير الصحة إمكانات مستشفى حميات طنطا، موضحًا أن المستشفى مقام على مساحة 2050 مترًا مربعًا، ويضم مبنى رئيسيًا مكونًا من 9 طوابق.

وقد بدأ العمل على إنشاء المستشفى في أغسطس 2016، وتم الانتهاء من تنفيذه في يوليو 2024، بينما دخل الخدمة فعليًا نهاية العام ذاته.

وأشار عبدالغفار إلى أن المستشفى يضم:

72 سرير إقامة

21 سرير عناية مركزة

4 غرف عمليات متطورة

8 عيادات خارجية لاستقبال المرضى

12 ماكينة غسيل كلوي لخدمة مرضى الكلى

تأكيد على استمرار تطوير البنية الصحية بالمحافظات

وأكد رئيس الوزراء في ختام جولته أن الحكومة مستمرة في خطتها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، بما في ذلك المحافظات الريفية والصعيد، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل وما يصاحبه من تطوير مستشفيات ورفع كفاءة الكوادر، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية.