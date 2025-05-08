رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة المجمع الطبي النموذجي بطنطا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 01:33 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المُجمع الطبي النموذجي بطنطا، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك ضمن عدة مشروعات طبية يزورها اليوم بمحافظة الغربية؛ دعماً لهذا القطاع الحيوي المهم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود المبذولة لتطوير تجهيزات وقدرات المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي، بما ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية المُقدمة للمستفيدين من تلك المنظومة، وتوفير مختلف أوجه الرعاية الطبية المتميزة لهم.

ولدى وصوله إلى المجمع الطبي، قام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها عدداً من مكونات المجمع الطبي النموذجي بطنطا، شملت أقسام الغسيل الكلوي، والقسطرة القلبية، وتتضمن عناية ما قبل القسطرة والقسطرة القلبية وعناية مابعد القسطرة، ثم قسم العناية العامة وعناية القلب.

وخلال الجولة، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن أعمال التطوير بالمجمع الطبي قاربت على الإنتهاء بنسبة تقارب الـ 99%، والذي يضم ضمن تجهيزاته 234 سريراً، بينها 43 سرير عناية، و 15 سرير غسيل كلوي، و 42 سرير علاج كيماوي، و 14 سريراً بقسم الاستقبال، بالإضافة إلى 6 غرفة عمليات تخضع اثنتان منها للتطوير حالياً.

ولفت نائب رئيس الوزراء، إلى أن مؤشرات الأداء الشهري للمُجمع الطبي تعكس نسبة إشغال تصل إلى 80% بالأقسام الداخلية، ونسبة إشغال 80% بالعناية المركزة، كما يشهد المجمع شهرياً إجراء نحو 1640 عملية جراحية، و 829 جلسة غسيل كلي، والتردد على أقسام الاستقبال بمتوسط 2392 شخصاً.

وتناول نائب رئيس الوزراء، أوجه المشاركة الفاعلة للمجمع الطبي النموذجي في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، لافتاً إلى أن المجمع ساهم في مُبادرة القضاء على قوائم الانتظار من خلال إجراء 36.7 ألف عملية منذ بدايتها، وكذا مبادرة "كل ثانية حياة" بإجراء 1055 حالة قسطرة قلب طوارئ، إلى جانب المشاركة بدور كبير في تنفيذ مبادرات الرعايات الحرجة والطوارئ، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وغيرها من المبادرات.

وتعرف الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة على الأقسام العلاجية التي يتضمنها المجمع الطبي النموذجي بطنطا، ومنها: أقسام الصدر، والعظام، والاورام، والجهاز الهضمي، والمخ والأعصاب، والكبد، والقلب، والمسالك، والكلى، والأنف والأذن، والعظام، والنساء والتوليد، والجراحة، والباطنة، بالإضافة إلى الأقسام الجراحية وتتضمن: جراحة العيون، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وقسطرة القلب، وجراحة الأوعية الدموية، والجراحة العامة، ومناظير الجهاز الهضمي، إلى جانب قسم العلاج الكيماوي، وغرف الرعاية، وأقسام الأشعة بأنواعها، والمعامل بتخصصاتها المختلفة.

وخلال الجولة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى مطالب عددٍ من المرضى في عدة أقسام بالمجمع الطبي، بينهم مرضى الغسيل الكلوي، والقسطرة والدعامات، وحرص على التعرف على حالتهم الصحية ومستوى الخدمة المقدمة. وقدم أحد مرضى الغسيل الكلوى مطالب لرئيس الوزراء ترتبط بتقديم الخدمة، وصرف الأدوية، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار بتسهيل إجراءات صرف الأدوية لهم، كما طالب المريض بإجراء الغسيل الكلوي له على سرير بدلاً من كرسي، وأكد الوزير أنه سيتم تحقيق هذا المطلب، وسنعمل على تذليل أى عقبة تواجهكم.

كما استمع رئيس الوزراء خلال جولته بالمجمع الطبي النموذجي إلى شرح عام من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، حول الخدمات التي يقدمها فرع الهيئة بمحافظة الغربية، حيث أشار إلى أن الهيئة تخدم نحو 2.6 مليون مُنتفع من إجمالي 5.5 مليون نسمة في المحافظة، بنسبة تغطية تقارب الـ 50%، وبين المنتفعين نسبة 52.6% من الطلاب، ونسبة 22% للمواليد الجدد.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى أن هيئة التأمين الصحي تقدم خدماتها لأهالي الغربية من خلال 3 مستشفيات هي: المجمع الطبي النموذجي بطنطا، ومستشفى مبرّة المحلة، ومستشفى مبرّة طنطا، بقدرة إجمالية 283 سرير إقامة داخلي، و 74 سرير عناية، و 34 حضانة، و 20 غرفة عمليات، و 39 كرسي غسيل كلوي، و 62 كرسي علاج كيماوي، و 44 سرير استقبال، إلى جانب 19 عيادة شاملة، و 13 عيادة أخرى، و 8 عيادات مسائية، و 17 لجنة طبية تخصصية، و 165 جهة متعاقدة.

وأوضح أن المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الغربية تشهد ترددا يوميا على الطوارئ بنحو 291 شخصا، ومتوسط شهري لحالات الإقامة بالأقسام الداخلية يصل إلى 2380 شخص، ومتوسط شهري لإجراء العمليات الجراحية بواقع 3 آلاف عملية.