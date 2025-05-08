نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد جديدة من الإعلام الرسمي والخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت لجنة القيد بنقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، لجان قيد جديدة في الشعب الخمس (التقديم – التحرير – الإعداد – المراسلة الإعلامية – الإخراج).

وقال نقيب الإعلاميين: "هناك مخاطبات رسمية دورية لكل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لاستمرار تقنين أوضاع العاملين، ونسير بخطوات ثابتة نحو استمرار ضبط المشهد الإعلامي، وضمان رسالة إعلامية صادقة ومهنية للمتلقي المصري والعربي".

كما تضطلع النقابة بدورها دائمًا في إخضاع من تم اعتماد أوراقهم في القيد لدورات تدريبية تأهيلية؛ لتطوير أداء الإعلاميين، وذلك نظرًا للتطور المذهل الذي يشهده الإعلام العالمي، ولخلق جيل جديد قادر على المنافسة في عصر الإعلام الجديد.

وقالت النقابة إن هذا الإجراء يأتي كخطوة أساسية من سياسة عمل النقابة في أرشفة وتقنين أوضاع العاملين في الحقل الإعلامي المصري.

وأهابت نقابة الإعلاميين بسرعة التوجه إلى مقر النقابة بالمستندات المطلوبة للقيد والحصول على التصريح، حتى لا يعرض المخالفون أنفسهم للمساءلة الجنائية.

وأكدت نقابة الإعلاميين استمرارها في المخاطبة الرسمية لكافة الوسائل الإعلامية العاملة والمرخص لها في جمهورية مصر العربية؛ لإلزام العاملين بها بالتوجه إلى مقر النقابة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، وحتى لا يتعرض العاملون في الشعب الخمس سالفة الذكر، والوسائل الإعلامية، للمساءلة القانونية (الغرامة أو الحبس) وفقًا لنص المادتين (88) و(89) من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.