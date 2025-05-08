نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق حملة صك الأضحية لعام 2025 تحت شعار "الخير فرحة" من المزارع إلى المستفيدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة صك الأضحية لعام ٢٠٢٥ وذلك للعام الحادي عشر علي التوالي بعنوان "الخير فرحة.. أضحيتك مع مصر الخير" والتى تمتاز بأنها لحوم بلدية صافية.

وقال الدكتور أحمد علي، المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن حملة صك الأضحية لمؤسسة مصر الخير تدخل عامها الحادي عشر، لتوزيع اللحوم في شتى المحافظات، منوها أن حملة صك الأضحية للعام الجاري 2025 تضم 4 محاور وهي "الصك البلدي وقيمته 10 ألاف جنيه، ورأس أضحية بلدي في قرية بـ70 ألف جنيه، وكيلو لحمة صدقة بـ 400 جنيه، ثم الرؤس الأفريقية المنشأ التي يتم تربيتها على الحدود المصرية ويتم ذبحها تحت إشراف بيطري مصري كامل وقيمة الصك فيها 8500 جنيه".

ونوه المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن صك الأضحية في مصر الخير ليس مجرد ذبح لرؤس الأضاحي فقط، وإنما هو أيضا توفير لألاف من فرص العمل، قائلا: "على مدار الأعوام الماضية وفرنا 7 ألاف فرصة عمل تعود بالنفع على الشباب والدولة معا لتوفير الامن الغذائي، والهدف الأساسي هو توفير اللحوم الحمراء للأسر المصرية، وهدفنا عائد مجتمعي وليس ربحي، مضيفا:" لدينا مزارع في البحيرة والطور وجنوب سيناء والواحات، مشيرا إلى أن الهدف في انتقاء أماكن المزارع أن يكون فيها فرصة للانتاج الحيواني وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد الدكتور أحمد علي أن "مصر الخير" تعد من أكبر منتجي الثروة الحيوانية في مصر، مشيرًا إلي أن حملة صك الأضحية تعكس التزام "مصر الخير" بدورها التنموي في بناء الإنسان، وتحفيز الشباب على العمل من خلال دعمهم بمشروعات صغيرة تدر دخلًا مستدامًا، وخاصة في قطاع الثروة الحيوانية.

وعما حققته مؤسسة مصر الخير في حملة صك الأضحية للعام الماضي 2024، أشار المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن الحملة وزعت العام الماضي 32 ألف صك على نحو 600 ألف أسرة.

وعن المستهدف من حملة صك الأضحية للعام الحالي 2025، أوضح الدكتور أحمد علي أن مؤسسة الخير تستهدف هذا العام عمل 35 ألف صك مع إمكانية زيادتهم إلي 38 الف صك يستفيد منها نحو 700 ألف أسرة.

وكشف المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، عن قرار تعميم تسليم لحوم الصك في شنطة حرارية للمتبرعين من منافذ مصر الخير أو المستلمين في المنازل.

من جانبه، قال محمود عبد الحكيم، مدير حملة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير، إن حملة صك الأضحية لمؤسسة مصر الخير تدخل عامها الحادي عشر، لتوزيع اللحوم على شتى المحافظات لإدخال الفرحة على كل المستحقين في كل المحافظات المستهدفة، مضيفا أن الحملة تهتم بالتواجد مع المتبرعين والمستحقين.

ونوه مدير حملة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير، أن حملة صك الأضحية لعام 2025 تهتم بمعايير الجودة كحكم رئيسي في نجاح حملة صك الأضحية لإدخال الفرحة على أكبر عدد ممكن من المستحقين، مشيرا إلى أن المؤسسة تتعاون مع عدد 2700 جمعية شريكة للتوزيع على المستحقين كقاعدة عريضة من الجمعيات الشريكة فى مختلف محافظات مصر في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة، باعتبارها الأذرع التنفيذية للمؤسسة.

وأضاف مدير حملة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تقدم صك الأضحية البلدي هذا العام بقيمة 10 ألاف جنيهًا مقابل سُبع الأضحية يستلم منها المتبرع 9 كيلو لحم بلدى والباقي يتم توزيعه على المستحقين في كافة ربوع مصر.

وأشار محمود عبد الحكيم، إلى أن حجز صكوك الأضاحي بدأ الأسبوع الماضي ومستمر حتى يوم وقفة عرفات.

فيما قال المهندس خالد حميلي مدير التشغيل بشركة أرض الخير للثروة الحيوانية التابعة لمؤسسة مصر الخير، أنه للعام الحادي عشر يتم إطلاق حملة الأضاحي من قلب أحد مزارع مؤسسة مصر الخير، موضحا أن مؤسسة مصر الخير لديها أكثر من موقع لتغطية كل محافظات الجمهورية.

وأشار إلي أن أهم ما يميز رؤس الماشية المختارة في حملة الأضحية بمؤسسة مصر الخير هي أنها لحوم بلدية صافية والتغذية والرعاية البيطرية، قائلا:" أن الوقاية خير العلاج ولهذا يتم عمل تحصين شامل وقائي لكل رؤس الماشية في مزارع مؤسسة مصر الخير ولهذا فهي سليمة وخالية من كل الأمراض.

وأكد حميلي أن اختيار رؤس الماشية التي يتم ذبحها في حملة الأضحية يتم اختيارها من قبل لجان بيطرية علي أعلي مستوي، كما أنها خاضعة لنظام غذائي علي وتحت إشراف ببطري متكامل ومطابقة للمواصفات الشرعية للأضاحي وخالية من الأمراض.

وأوضح أن شعار مؤسسة مصر الخير تنمية الإنسان هو مهمتنا الأساسية وهذا ليس مش مجرد شعار يتم ترديده ولكنه سياسة يتم تنفيذها في كافة المشروعات، موضحا أنه في مزارع مؤسسة مصر الخير يتم التعاون مع الشباب لتوفير مشروعات لهم لتربية الثروة الحيوانية لتحويلهم إلي مستثمرين صغار، حيث يقوم المستفيد بتربية عددًا من رؤس الماشية تحت كامل ندمن المؤسسة وإشراف بيطري كامل وتوفير كافة الأعلاف والتطعيمات المطلوبة، ويستمر المستفيد في العمل داخل مزارع أرض الخير لأكثر من دورة حتي نتأكد من قدرته الكاملة علي إدارة المشروع الخاص به.

وقال ربيع سيد احمد مصطفى غازى، أحد المستفيدين الذين تم تكريمهم خلال إطلاق حملة صك الأضحية: وفرت لنا مؤسسة مصر الخير من خلال شركة أرض الخير كافة الإمكانيات اللازمة لبدء عمليات تربية المواشي الخاصة بنا ونجحت بالفعل في تربية المواشي وزاد العدد الآن بفضل الله تعالى، مؤكدا أن العاملين في المشروع يوفرون للمستفيدين كافة سبل الدعم والمعلومات الرعاية البيطرية اللازمة لنجاح تربية المواشي.

وقالت أميمة إبراهيم،إحدى المستفيدات وتم تكريمها خلال إطلاق حملة صك الأضحية: تكرمت لاني من المتميزات واستمريت في العمل للدورة الثانية على التوالى، واتوجه بكل الشكر لمؤسسة مصر الخير لتوفيرها الرعاية والاهتمام اللازم بنا إضافة إلى عملها علي تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير العمل المناسب لها.