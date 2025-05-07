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غرق طفل بترعة المريوطية بقرية جرزا في العياط (صور)

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  • غرق طفل بترعة المريوطية بقرية جرزا في العياط (صور) 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت قرية جرزا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حادثا مأساويا بعد غرق طفل يبلغ من العمر 17 عامًا بترعة المريوطية.

وتبين أن الشاب يدعى محمد سيد عزمي، ولقى مصرعه بعد نزوله في الترعة للإستحمام ولكنه لم يتمكن من السباحة وسحبته الأمواج، فيما لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لانتشال الجثمان من المياه حتى الآن.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب انتشار نبأ الحادث، وسط مطالبات بالتدخل السريع لقوات الإنقاذ لإنتشال الحثمان، والإسراع في تأمين مجرى الترعة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

فيما تباشر الجهات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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