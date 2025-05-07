نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد افتتاح منتدى السياسات الإقليمي وتدعو لتحرك جماعي من أجل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات منتدى السياسات الإقليمي العربي حول "إعلان الدوحة: الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة"، والذي يُعقد بالقاهرة بمشاركة عدد من الشخصيات العربية البارزة في مجالات العمل الاجتماعي والسياسي.

حضر المنتدى الشيخة الدكتورة حصة آل ثاني، أستاذ مساعد بجامعة قطر، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الدول العربية، بينهم السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر، والسفير طلال المطيري سفير دولة الكويت، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتورة شريفة نعمان المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت الوزيرة بالمشاركين، مؤكدة أن المنتدى يأتي استكمالًا لشراكة استراتيجية بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية، انطلقت بهدف تعزيز مكانة الأسرة كمكون أساسي في عملية التنمية والاستقرار، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم العربي.

واستعرضت الوزيرة أبرز ملامح "إعلان الدوحة" الصادر عن المؤتمر الذي عُقد في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور 30 عامًا على السنة الدولية للأسرة، والذي دعا إلى وضع الأسرة في صدارة الأجندة التنموية للمنطقة.

وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين وتوفير الدعم اللازم للأسر الفلسطينية، التي تواجه خطر التفكك وفقدان المعيل وتزايد الاستغلال للأطفال، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع الأسرة في صميم سياساتها، مشيرة إلى برنامج "مودة" القومي، الذي أُطلق عام 2019 برعاية رئيس الجمهورية، ويهدف إلى دعم المقبلين على الزواج وتأهيلهم لبناء أسر مستقرة. ولفتت إلى أن البرنامج استفاد منه حتى الآن نحو 1.2 مليون شاب وفتاة، فيما جذبت منصته الرقمية نحو 5 ملايين مستخدم، وأطلقت مؤخرًا خدمة "اسأل مودة" لتقديم استشارات أسرية مجانية.

كما استعرضت جهود الوزارة في تقديم الدعم الاجتماعي من خلال مكاتب التوجيه الأسري، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي يغطي 4.7 مليون أسرة مصرية، وتستحوذ النساء على 74% من المستفيدين منه.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالدعوة إلى تكاتف الجهود العربية الحكومية والمجتمعية والإعلامية من أجل تبني سياسات اجتماعية تراعي خصوصية الأسرة العربية، وتشكل جبهة موحدة لحمايتها وتعزيز تماسكها في وجه التحديات المعاصرة.