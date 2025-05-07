رئيس هيئة الاستشعار من البعد يبحث سبل التعاون مع وفد ياباني رفيع المستوى

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء (NARSS)، برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة، وفدًا يابانيًا رفيع المستوى ضم الدكتور محمد خليل العراقي، أستاذ ورئيس قسم الفضاء والطيران بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والسيدة ري كاواشيما، السكرتير العام للاتحاد الدولي للجامعات من أجل الأقمار الصناعية التعليمية (UNISEC Global)، وهي منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، والسيد شاتو لينو، ممثل شركة Space Data.

شهد اللقاء إجراء مناقشات مثمرة حول سبل تفعيل التعاون بين الهيئة وUNISEC Global، خاصة فيما يتعلق بالانضمام إلى عضوية الاتحاد والمشاركة في برامج الأقمار الصناعية النانوية، ومن بينها برنامج كوكبة الأقمار الصناعية لإنترنت الأشياء.

كما تناول الاجتماع بحث إمكانيات تطوير برامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات الطلاب والباحثين في مجالات الفضاء والاستشعار من البعد.

وخلال اللقاء، استعرض ممثل شركة Space Data أبرز خدمات الشركة، التي تشمل توفير بيانات آنية ومعالجة متقدمة للصور الفضائية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير حلول مخصصة لدعم اتخاذ القرار في مجالات الزراعة، والبيئة، والتخطيط العمراني.

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد أهمية هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات اليابانية الرائدة، مشيدًا بالتجربة اليابانية في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز الشراكات الدولية بما يدعم خطط التنمية المستدامة والابتكار العلمي.

حضر اللقاء، الدكتورة داليا الفقي، رئيس قسم الهياكل والتحكم الحراري والبيئة الفضائية، والدكتور محمد يحيى، رئيس قسم القدرة الكهربائية والإلكترونيات، والدكتور علاء سعد، رئيس قسم الاتصالات الفضائية والمحطات الأرضية والدكتور محمد رشدي، أستاذ مساعد بشعبة تحليل البيانات.