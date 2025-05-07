نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يشارك في مؤتمر دول البريكس بالصين ويعلن عن شراكات واعدة لتطوير الكفاءات الهندسية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، في مؤتمر اتحاد المؤسسات الهندسية لدول البريكس (FEIBRICS)، والذي عُقد بمدينة شينزن الصينية تحت شعار: "توحيد قوى تطوير الهندسة، وصناعة مستقبل مشرق لدول البريكس"، وذلك بدعوة رسمية من الجانب الصيني، وبمشاركة ممثلين عن منظمات هندسية دولية وإقليمية، وعدد من الجامعات والمؤسسات الحكومية من دول البريكس.

رافق النبراوي خلال الزيارة المهندس هشام أمين، عضو المجلس الأعلى للنقابة، حيث أكدا خلال فعاليات المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون الهندسي بين دول البريكس، مشيدين بمبادرة FEIBRICS كمنصة لتبادل الخبرات ورفع كفاءة المهندسين.

وأكد نقيب المهندسين في كلمته أن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية النقابة للارتقاء بالتعليم والتدريب الهندسي، ومواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى سعي النقابة لتحويل الشراكات الدولية إلى فرص عملية تنعكس على تطوير قدرات المهندسين المصريين، من خلال إنشاء مركز لتطوير الكفاءات الهندسية ومنصة تدريب إلكترونية بالشراكة مع الصين.

وعلى هامش المؤتمر، عقد وفد النقابة اجتماعًا مثمرًا مع رئيس وقيادات الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، أسفر عن عدة نتائج مهمة، أبرزها:

منح تدريبية لـ50 مهندسًا مصريًا في الصين

استضافة 10 خبراء صينيين لتنفيذ دورات تدريبية متقدمة في مصر

الاتفاق على تأسيس مركز مصري لتطوير الكفاءات الهندسية

الإعلان عن منتدى مصري-صيني بعنوان "الابتكار في البناء وتبادل الثقافات" يُعقد في القاهرة

إنشاء منصة إلكترونية متخصصة للتدريب الهندسي المستمر

بدء تنسيق تعاون مع واحدة من كبرى شركات المقاولات الصينية لتنفيذ مشروعات في مصر

واختُتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعليم الهندسي في دول البريكس، من أبرزها:

التعاون في مجالات تعليم علوم الهندسة والتكنولوجيا

إنشاء مراكز مشتركة لبناء القدرات

تطوير آليات الاعتماد المهني الموحد

تنظيم برامج لتبادل وتدريب المهندسين الشباب

دعم التطوير المهني المستمر من خلال منصات رقمية

وأكد المهندس طارق النبراوي أن هذه التوصيات تتماشى مع تطلعات نقابة المهندسين، مشددًا على أن النقابة ستعمل على تحويل هذه المكاسب إلى واقع ملموس يعزز من كفاءة وتنافسية المهندس المصري محليًا ودوليًا.

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