نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التنمية المحلية" و"التضامن الاجتماعي" تبحثان دعم منصة "أيادي مصر" للحرف اليدوية ضمن منظومة التمكين الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مشتركًا اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة في دعم المشروع القومي "أيادي مصر" لتسويق الحرف التراثية واليدوية.

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم الدكتور هشام الهلباوي، والسفير حسام القاويش، والدكتورة نجلاء العادلي، والمستشار كريم قلاوي، والمهندس طارق سعد، والأستاذ رامي عباس، والمهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

ناقش الجانبان آليات دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، من نساء وشباب، وتعزيز التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، مع التركيز على تطوير وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية عبر منصة "أيادي مصر"، التي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الحرف التقليدية ودعم الصناعات الصغيرة في القرى، لا سيما في صعيد مصر، من خلال إتاحة فرص تدريب وتسويق حديث للحرفيين ورفع جودة منتجاتهم، بالإضافة إلى دعم مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية عبر المنصة.

وشددت على أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للمنصة بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يضمن وصولها إلى العالمية، وزيادة فرص العمل ورفع دخل الأسر المنتجة.

من جهتها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على دمج منصة "أيادي مصر" ضمن منظومتها المالية للتمكين الاقتصادي، عبر بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية دور صندوق دعم الصناعات الريفية كذراع تسويقي للمنصة من خلال خطة جديدة لجذب منتجات وعارضين جدد.

كما أشارت إلى إمكانية استثمار معارض "ديارنا" - التي نظمتها الوزارة بمشاركة أكثر من 950 عارضًا حتى الآن - كقناة إضافية لتسويق منتجات الحرفيين على مستوى الجمهورية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد تصور متكامل لبروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين، لتوحيد الجهود في دعم منصة "أيادي مصر" ضمن الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي.