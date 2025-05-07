نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رئيس الوزراء يرد على أزمة البنزين.. تحقيقات عاجلة وإجراءات صارمة لضمان الجودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أعقاب حالة من الجدل والقلق بين المواطنين بسبب ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أزمة بنزين يُشتبه في كونه "مغشوشًا" خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات رسمية لطمأنة الرأي العام، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بسرعة وبحزم للتعامل مع هذه القضية الحساسة.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة على دراية تامة بما أثير من شكاوى تتعلق بجودة البنزين المتداول في بعض محطات الوقود، مشيرًا إلى أنه تواصل فورًا مع وزير البترول والثروة المعدنية، وتم تكليفه بإحالة الملف لجهات التحقيق المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الأزمة والعمل على معالجتها جذريًا.

ومن جهتها، أصدرت وزارة البترول بيانًا مطولًا تؤكد فيه استمرارها في اتخاذ كل الإجراءات الرقابية والفحوصات اللازمة للتحقق من جودة البنزين والسولار، وأعلنت عن تفعيل غرفة طوارئ لمتابعة البلاغات وسحب العينات من المحطات المشكوك في منتجاتها.

مدبولي: أحلت الملف للتحقيق الفوري وتكليفات صارمة لوزارة البترول



أكد رئيس الوزراء أن الوقود المستخدم في مصر يُستورد على هيئة وقود جاهز أو زيت خام يتم تكريره في المعامل الوطنية، مشددًا على أن الدولة تتابع عن كثب هذه الأزمة لضمان عدم تكرارها كما أشار إلى أن الجهات الرقابية ستتولى مهمة التحقيق في الشكاوى المقدمة، مؤكدًا حرص الحكومة على الشفافية في كشف الحقائق أمام المواطنين.

وزارة البترول توضح موقفها



وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة البترول أنها تتابع باهتمام بالغ ما ورد من شكاوى حول "جودة البنزين"، خاصة بعد ما تم تداوله من حوادث مرتبطة بتلف مكونات دورة الوقود في السيارات وأكدت الوزارة أنها قامت بسحب عينات من المحطات التي ذُكرت في البلاغات، وتحليلها بشكل دقيق للتأكد من مطابقة البنزين للمواصفات القياسية، مع مراجعة مستودعات التخزين ومصادر الإمداد سواء المحلية أو الدولية.

4 إجراءات عاجلة لضبط السوق



ضمن جهود التعامل مع الأزمة، أعلنت الوزارة عن تفعيل غرفة طوارئ لمتابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات العاجلة وتشمل هذه الإجراءات مراجعة شاملة لمصادر الإمداد المحلية والدولية للتأكد من مطابقة البنزين للمواصفات ومراجعة مستودعات التخزين الرئيسية للتأكد من سلامة التخزين وعدم حدوث تلوث وسحب وتحليل عينات عشوائية من محطات الوقود في مختلف المحافظات وتحليل إضافي لنسبة الكبريت في البنزين للتأكد من توافقه مع المعايير البيئية والفنية.

دعوة للمواطنين للتعاون



قدمت وزارة البترول الشكر للمواطنين الذين تواصلوا مع الخط الساخن (16528) للإبلاغ عن مشكلات وقعت بمركباتهم، مؤكدة أن تعاون الجمهور ضروري للوصول إلى حلول جذرية وضمان عدم تكرار الأزمة كما دعت الوزارة جميع السائقين إلى الإبلاغ الفوري عن أي عطل يشتبه في ارتباطه بجودة الوقود، مع تحديد الموقع الجغرافي بدقة.



