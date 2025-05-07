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صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة بمركز جديد في الغربية

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صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة بمركز جديد في الغربية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق مكافحة الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة بمركز جديد في الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن فتح باب التقديم لشغل 70 وظيفة شاغرة بنظام العقود محددة المدة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، للعمل بمركز "العزيمة" الجديد لعلاج الإدمان بمحافظة الغربية.

ودعا الصندوق الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط من خلال الرابط التالي:
https://shorturl.at/jVCKn

كما يمكن إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF باللغة العربية فقط، موضحًا بها اسم الوظيفة المتقدم إليها، عبر الرابط:
http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create
أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

وأكد الصندوق أنه سيتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يشترط اجتيازها. وفي حالة تساوي المتقدمين، ستكون الأولوية لمن يحمل تقديرًا أعلى في المؤهل الدراسي.

يُذكر أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم 20 مايو 2025.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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