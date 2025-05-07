ننفرد بالحركة الدبلوماسية الجديدة لسفراء مصر لعام 2025.. بالأسماء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 09:36 مساءً -

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، اعتماد الحركة الدبلوماسية التي شملت تعيين ياسر محمد أحمد شعبان، السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة سلطنة عمان، والسفير وليد محمد إسماعيل محمود السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية، وتعيين هاني مصطفى محمد مصطفى، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وأشارت المصادر إلى تعيين حاتم حسن سامي قنديل، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية كولومبيا، إيهاب مصطفى عوض مصطفى السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ممثلاً دائماً لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وراجي محمد محمد الإتربي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة صاحب الجلالة إمبراطور اليابان.

وتعيين رانية محمود محمد البنا السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية كرواتيا، وشريف مصطفى السيد الديواني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية، ونهى أحمد ماهر حامد خضر، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية وغير مقيم لدى حكومة جمهورية باراجواي.

وتعيين خالد محمد سامي الأبيض السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وطارق محمد حسين دحروج، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، ومندوباً دائماً لدى منظمة الأمم المتحدة المتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وشملت المصادر تعيين محمد مصطفى كمال عرفي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية رومانيا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية مولدوفا، أشرف محمد نبهان سويلم، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، ووائل إبراهيم علي بدوي الشيخ، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية تركيا، محمد منير محمد لطفي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة مملكة الدنمارك، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية ليتوانيا .

وأكدت المصادر تعيين أمل محمد عبد الحميد عفيفي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة جمهورية أرمينيا، وغير مقيم لدى حكومة جورجيا، وحمدي شعبان عبد الحليم محمد، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة روسيا الاتحادية، وغير مقيم لدى حكومة كل من تركمانستان وجمهورية روسيا البيضاء، وعصام الدين عبد الحميد معوض عاشور، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعيين عمرو عبد العظيم السيد رفاعي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وغير مقيم لدى حكومة بليز، محمد جابر محمد أبو الوفا، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة دولة الكويت.

وأشارت المصادر لتعيين نجلاء محمد نجيب أحمد فراج، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة مملكة السويد، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لاتفيا، شيماء محمود أحمد بدوي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مالطا، حاتم يسري مصطفى حسني، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كينيا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية سيشل.

شمل القرار تكليف حازم إسماعيل إبراهيم زكي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية كوريا، طارق فتحي محمد طايل، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية البرتغال، حسام الدین عفت مصطفى رضا، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أذربيجان.

وتعيين عبيدة عبد الله أبو العباس الدندراوي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، رامية شوقي عبد السلام، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية ناميبيا، محمد عمر حسين عزمي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية شيلي، وليد فهمي علي الفقي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة دولة قطر.

تكليف رشا حمدي أحمد حسين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية مالاوي، أحمد محمد فريد أحمد مرسي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا الاستوائية، محمد شحات محمد حسين الحلواني، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غينيا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية غينيا بيساو.

أشارت المصادر إلى تعيين عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محمد عبد العزيز منير وهبة، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية النيجر، تعيين محمد صلاح حسن قشطةالوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، وحنان عبد العزيز السعيد شاهين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية رواندا، محمد زكريا حسين الغزاوي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة بوركينا فاسو.

وتعيين أحمد سلامة السيد محمد سليمان الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية صربيا، عبد الرحمن رأفت خطاب نجم الدين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جيبوتي، ومروة إبراهيم محمد يوسف حجازي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الكاميرون، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى.

شمل القرار تعيين وائل فتحي بيومي أحمد، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية غانا، ومها سراج الدين مصطفى كامل، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية زيمبابوي، حازم محمد ممدوح محمود فوزي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جنوب السودان.

وشملت المادة الرابعة من القرار تعيين تامر محمد كمال المليجي، السفير بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قنصلاً عاماً لجمهورية مصر العربية في نيويورك، عمرو أحمد محمد الرشيدي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قنصلاً عاماً لجمهورية مصر العربية في مارسيليا، ووليد عثمان كرم الدين علي، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج قنصلاً عاماً لجمهورية مصر العربية في ميلانو، ريم زينهم عنتر زهران، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قنصلاً عاماً لجمهورية مصر العربية في سيدني.