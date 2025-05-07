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رئيس وزراء اليونان: من دواعى سرورى الترحيب بصديقى العزيز الرئيس السيسى

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  • رئيس وزراء اليونان: من دواعى سرورى الترحيب بصديقى العزيز الرئيس السيسى 1/8
  • رئيس وزراء اليونان: من دواعى سرورى الترحيب بصديقى العزيز الرئيس السيسى 2/8
  • رئيس وزراء اليونان: من دواعى سرورى الترحيب بصديقى العزيز الرئيس السيسى 3/8
  • رئيس وزراء اليونان: من دواعى سرورى الترحيب بصديقى العزيز الرئيس السيسى 4/8
  • رئيس وزراء اليونان: من دواعى سرورى الترحيب بصديقى العزيز الرئيس السيسى 5/8
  • رئيس وزراء اليونان: من دواعى سرورى الترحيب بصديقى العزيز الرئيس السيسى 6/8
  • رئيس وزراء اليونان: من دواعى سرورى الترحيب بصديقى العزيز الرئيس السيسى 7/8
  • رئيس وزراء اليونان: من دواعى سرورى الترحيب بصديقى العزيز الرئيس السيسى 8/8

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 08:25 مساءً - أعرب رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، عن سعادته باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة اليونانية أثينا. 

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "كان من دواعي سروري أن أرحب في قصر ماكسيموس صديقي العزيز جدا رئيس مصر عبد الفتاح السيسي في إطار المجلس الأعلى الأول للتعاون بين اليونان ومصر".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء لبنان

وأضاف كيرياكوس: "بين بلدينا هناك أسس قوية للاستمرار معاً والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة الموجودة في بيئتنا الأوسع مع الإعلان بشأن العلاقة الاستراتيجية بين الشركات الذي وقعنا عليه، نؤكد الإرادة المشتركة لمواصلة تحسين تعاوننا الوثيق".

وتابع كيرياكوس: "تفتح المشاورات التكتيكية التي قررنا والمذكرات التي وقعناها سبلا جديدة هامة في العديد من المجالات: من الطاقة والشحن، إلى التعليم والثقافة وعلاقاتنا التجارية الثنائية، كما أتيحت لنا الفرصة لإعادة التأكيد على أهمية مشروع الربط الكهربائي الشهير بين اليونان ومصر والدور الرئيسي لليونان كبوابة الطاقة لأوروبا لاستيراد الكهرباء "الخضراء" من شمال أفريقيا".

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والتقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الوزراء في أثينا، برئيس الوزراء اليوناني السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سيادته إلى اليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اليوناني على شرف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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توقيع مذكرات التعاون
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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