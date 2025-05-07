خلفاً لـ كولر.. البرتغالي هيليو سوزا يشترط 2.5 مليون دولار لتدريب الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 07:29 مساءً - دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني السابق لمنتخب البحرين ونادي قطر القطري، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وطلب سوزا الحصول على 2.5 مليون دولار سنويا للموافقة على تدريب الأهلي مع جهازه المعاون الذي سيصطحبه معه في تدريب الفريق الأحمر.

وسبق وحقق هيليو سوزا نجاحات كبيرة مع منتخب البحرين وساهم في تتويجهم بلقب كأس غرب آسيا، وتولى القيادة الفنية لفريق قطر القطري خلال الموسم الماضي، ولكن لم تكن موفقة ومن وقتها لم يتولى تدريب أى فريق ولا يرتبط بأى نادي في الوقت الحالي.

وقاد سوزا منتخبات البرتغال في أكثر من مرحلة سنية سواء منتخب الناشئين أو الشباب في الفترة من 2012 وحتى 2019، وتولى تدريب البحرين في الفترة من 2019 إلى 2023، ثم قطر القطري في الفترة من 2023 إلى يوليو 2024.

ويجيد سوزا، صاحب الـ55 عاما، اللعب بطريقة 4/1/4/1، وحقق ثلاث بطولات خلال مسيرته التدريبية، وهى بطل أوروبا مع المنتخب البرتغالي تحت 17 عاما وتحت 19 عاما، وبطل غرب آسيا مع البحرين.

وجدد مسئولو النادي الأهلي، رفضهم النهائي رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية ، لكن الأهلي اشترط التفاوض بخصوص هذا العرض بعد انتهاء مشاركة الفريق في مونديال الأندية يونيو المقبل بأمريكا، والأهم أن يكون العرض المالي مُغر للغاية ولا يقل عن 6 أو 7 ملايين دولار من أجل إتمام الصفقة.

وأكد مسئولو الأهلي للمهاجم الفلسطيني أن إدارة النادي لا تمانع في عودة اللاعب إلى الدوريات الأوربية مُجدداً لكن لابد أن يكون المقابل المالي مناسب لحجم ومكانة الأهلي واللاعب.

وارتبط اسم وسام أبو علي بعدة عروض خارجية خلال الفترة الأخيرة أبرزها من ألمانيا وتركيا وفرنسا ، وفتح اللاعب مع إدارة الأهلي هذا الملف فما كان من مسئولو القلعة الحمراء إلا التأكيد له على إنها لن تقف في طريقه طالما كان العرض مناسب للطرفين وسيتم بعد إنتهاء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي سيلعب فيها المارد الأحمر ضمن المجموعة الإولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى تقام في الثامنة مساء غداً الخميس باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

فى سياق أخر، احتدمت المنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري، في ظل نظام استثنائي أعاد توزيع أوراق المنافسة بشكل غير تقليدي.

وتعثر فريق بيراميدز بخسارة مفاجأة على يد فاركو بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما في خضم منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة.

واستطاع الأهلي أن يضرب حرس الحدود بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 46 نقطة، مضيقًا الفارق مع بيراميدز لنقطة واحدة.