البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 07:29 مساءً - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، فضيلة الشيخ الدكتور مولود دوديتش، رئيس المشيخة الإسلامية في صربيا والمفتي العام لمدينة نوڤي بازار، والوفد المرافق له.

وأشاد مفتي نوڤي بازار بما يقدمه قداسة البابا من رسائل محبة وسلام وتعاون بين الأديان والشعوب، مثنيًا على المحاضرة التي ألقاها قداسته، أمس، في القصر الرئاسي بصربيا، وما حملته من مضامين إنسانية وروحية عميقة، معتبرًا أن كلمات قداسته تشكل رسالة قوية إلى العالم من أجل السلام والتعايش. وأكد فضيلته أن "الله خلق البشر في تنوع، وعلى كل أكثرية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية كل أقلية، فهذا جوهر الإنسانية".

من جانبه، أكد قداسة البابا على أهمية الحوار وتبادل الخبرات بين القادة الدينيين من أجل ترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك. وقال قداسته: "الأقلية لا تقاس دومًا بعدد الأفراد. وفي مصر، لا يعد الأقباط أقلية، بل نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين في وطن واحد، تجمعنا الحقوق نفسها وتوحدنا الواجبات ذاتها".