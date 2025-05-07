نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الإيجار القديم على طاولة الحكومة.. مدبولي: يؤكد التزام الحكومة بعدم الانحياز لأي طرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليقًا على قانون الإيجار القديم: "نواجه قضية معقدة امتدت لأكثر من 60 عامًا، ونعمل على التعامل معها بحيادية دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر".

توضيح هام من الحكومة

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فى مؤتمر صحفي، على البلبلة التي أثيرت حول توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي؛ لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية، مشروع "كيزاد شرق بورسعيد"، قائلا" لازم نفرق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس.. الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة".

وأضاف أن العقد الذي أثار الجدل هو عقد بنظام المطور الصناعي، وليس هو العقد الوحيد بل هناك 14 مطورا صناعيا بهذا النظام فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي

وأوضح إنه كلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مضيفا أن هذا الأسبوع شهد لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومصر تعتبر الدولة الأولي فى الشراكة مع هذا البنك وأن المحفظة مع هذا البنك تصل لـ13.8 مليار يورو.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع لجنة الطروحات وما تم انجازه، ونجاحها فى إجراء 21 صفقة بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن.