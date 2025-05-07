نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد البحوث الفلكية يستضيف المؤتمر العربي التاسع في الفلك والجيوفيزياء بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المؤتمر العربي التاسع في الفلك والجيوفيزياء (ACAG 2025) خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2025، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز المعرفة والابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية للتنمية المستدامة.

وأشار الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن المؤتمر يأتي تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وجامعة الدول العربية، والجمعية الدولية للجيوديسيا (IAG)، ويُعد أحد أهم التجمعات العلمية في المنطقة العربية، حيث يجمع نخبة من العلماء والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المرموقة محليًا وعالميًا، بهدف مناقشة أحدث الأبحاث والتطورات في مجالات الفلك والجيوفيزياء وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية وغيرها من المحاور العلمية المتقدمة.

وأضاف الدكتور رابح أن المؤتمر يمثل فرصة فريدة للباحثين للالتقاء وتبادل الخبرات في أحدث التطورات العلمية في هذه المجالات الحيوية.

وتناقش المحاور الرئيسية للمؤتمر عدة موضوعات هامة مثل المخاطر الطبيعية والحد من آثارها، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الفلك والجيوفيزياء، وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ونظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى التحديات البيئية وتغير المناخ، واستكشاف بنية الأرض والفضاء الخارجي، والابتكارات في هندسة الفضاء وتقنيات الاستكشاف.

كما يتضمن المؤتمر ورش عمل ومحاضرات علمية يقدمها خبراء دوليون، إلى جانب فرص للتواصل العلمي وبناء الشراكات البحثية بين المؤسسات العربية والدولية.

إلى جانب الفعاليات العلمية، يشجع المؤتمر المشاركين لاكتشاف القاهرة وزيارة معالمها التاريخية مثل الأهرامات والمتحف المصري الكبير ونهر النيل، حيث تم اختيار بهو المتحف المصري الكبير كشعار للمؤتمر هذا العام تزامنًا مع الافتتاح المرتقب لأهم صرح حضاري في العالم.

ويدعو المعهد الباحثين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بهذه المجالات لتقديم أبحاثهم والمشاركة في هذا المحفل العلمي الكبير، حيث يمكن للراغبين التسجيل والحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي للمؤتمر على الرابط https://acag-conf.org/

أو عبر صفحة المؤتمر على موقع IAG على الرابط https://www.iag-aig.org/events.