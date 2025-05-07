وزير التعليم العالي: الأمن السيبراني أولوية قصوى للجامعات لتعزيز الوعي

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالأمن السيبراني، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز سياسات وإجراءات الأمن السيبراني يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة وخططها التنموية، مشيرًا إلى أن مواجهة التهديدات السيبرانية تتطلب التوافق مع المعايير العالمية، إلى جانب نشر الوعي وتوفير التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وفي هذا السياق، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور بصفته رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، وتحت إشراف الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية، نظمت اللجنة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة السويدي للتكنولوجيا، ورشة عمل إقليمية بعنوان "الأمن السيبراني وبناء الثقة: تعزيز المعرفة والمهارات في التهديدات السيبرانية والأمن السيبراني"، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2025.

شهدت الورشة حضور الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، والدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الإيسيسكو، والدكتور أحمد رضوان، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة السويدي للدراسات العليا والبحث العلمي وخدمة المجتمع وعميد كلية الفنون والتصميم، والدكتور عادل صميدة ممثل منظمة الإيسيسكو، إلى جانب وفود من السعودية، الجزائر، الكويت، المغرب، العراق، الصومال، وعدد من الخبراء والجهات المعنية بالأمن السيبراني.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور أيمن فريد أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمشهد الراهن للتهديدات السيبرانية وتأثيرها على الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، وبناء القدرات التقنية في مجالات إدارة المخاطر السيبرانية، والاستجابة للحوادث، وهندسة الثقة. كما تناولت الورشة التأثير المحتمل للحوسبة الكمومية على الأمن السيبراني، واستراتيجيات التكيف معها، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة بين الخبراء، وصياغة توصيات قابلة للتطبيق لتعزيز الأطر الوطنية والإقليمية.

وأعرب الدكتور رامي مجدي عن شكره لكافة الجهات الشريكة على التعاون البنّاء الذي أسهم في إنجاح الورشة، مؤكدًا أهمية دعم البحث والتطوير لابتكار حلول أمنية متقدمة في ظل التحولات الرقمية والتقنيات الناشئة، وضرورة الاستثمار في برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية.

وفي كلمة مسجلة، أكد الدكتور خالد عبدالعزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية ووكيل الجامعة للعلاقات الخارجية، أن الجامعة تضع نصب أعينها التحديات الأمنية المستقبلية وتعمل على معالجتها علميًا، من خلال تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب، وتنظيم المؤتمرات والدورات والمعارض، بما يسهم في تحقيق الريادة العلمية العربية والعالمية في مجال العلوم الأمنية.

كما وجه الدكتور عادل صميدة الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة الورشة، ناقلًا تحيات الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، مؤكدًا دعم المنظمة للدول الأعضاء في مختلف مجالات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهجمات السيبرانية باتت من أكثر التهديدات تعقيدًا، ما يجعل الأمن السيبراني عنصرًا محوريًا في تحقيق السيادة الرقمية والسلامة العامة.

بدوره، نقل الدكتور أحمد رضوان تحيات الدكتور أحمد حسن، رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الجامعة نشأت من مجموعة السويدي إليكتريك، التي تمتد جذورها إلى عام 1938، وتصدر منتجاتها لأكثر من 110 دولة، وتضم كليات وبرامج متخصصة في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والهندسة، والطاقة، مؤكدًا اعتزاز الجامعة بالمشاركة في هذه الفعالية الإقليمية.

تضمنت الورشة عددًا من الجلسات العلمية حول المشهد العالمي للأمن السيبراني، والمبادئ الأساسية للوقاية من التهديدات الشائعة، وبناء القدرات المهنية، وتطوير الأنظمة الآمنة باستخدام التشفير والمصادقة، ودور الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق في التهديدات الرقمية، واستراتيجيات التخفيف من المخاطر، والتحديات الجديدة في عصر الحوسبة الكمومية.

كما شهدت الورشة تدريبات عملية بجامعة السويدي للتكنولوجيا، شملت تقييم نقاط الضعف، واختبارات الاختراق، ومحاكاة هجمات سيبرانية، وخطط الاستجابة والتعافي، وتطبيقات أمان الحوسبة السحابية، وإعداد التكوينات الآمنة ومراقبة التهديدات.

ومن المقرر أن يختتم البرنامج في يومه الأخير بزيارة ميدانية إلى معهد بحوث الإلكترونيات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA).

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة جاءت بمبادرة من مركز المعلومات والتوثيق الإعلامي باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.