نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوجّه التنفيذيين: تواجد ميداني وتطوير آليات منظومة النظافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على نسب إنجاز المشروعات وملفات العمل والبرامج التنموية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

استهل محافظ الجيزة اللقاء بالتأكيد على تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حيث شدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء أو تعدٍّ على الأراضي الزراعية وإعداد حصر شامل لكافة الحالات والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ باستمرار إقامة أسواق اليوم الواحد بكافة المراكز والمدن والأحياء لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال التنسيق التام مع التموين والغرفة التجارية والجهات المعنية وضبط منظومة الأسعار والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار أو إخفاء السلع.

كما أكد محافظ الجيزة على أن قطاع تحسين البيئة أحد الملفات الرئيسية ضمن أجندة منظومة العمل مشددا على ضرورة تكثيف حملات النظافة العامة ورفع التراكمات بشكل فوري والعمل على مدار الساعة لضمان تأدية الخدمة بشكل جيد بما يحقق رضا المواطن ويلبي متطلباته مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للارتقاء بالمنظومة وإحداث طفرة حقيقية ملموسة بمستوى الخدمة المقدمة على أرض الواقع.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل لتنفيذ منظومة النظافة على الوجه الأكمل "الجمع من المنبع" للارتقاء بمستوى النظافة مما سيعود في النهاية علي حالة الشوارع والميادين.

كما شدد المحافظ على مواصلة الحملات على مواقف سيارات السرفيس وخطوط السير للتأكد من التزام جميع السائقين بتعريفة الركوب المقررة وعدم استغلال المواطنين والمحددة على الاستيكرات الملصقة على سيارات السرفيس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين غير الملتزمين.

كلف محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق العامة والمحلات والمخازن والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار أو الغش التجاري أو الامتناع عن بيع السلع وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

شهد اللقاء ترحيب محافظ الجيزة بأعضاء المجلس الجدد الدكتور محمود المعداوي مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة والدكتور سامح الجارحي مدير مرفق إسعاف الجيزة متمنيا لهما دوام التوفيق.