رئيس الوزراء: الإطلاق التجريبى للتأشيرة العاجلة إلكترونيا يبدأ من مطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 06:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة ناقشت المنظومة المقترح تنفيذها للحصول على التأشيرة العاجلة إلكترونياً، بآلية عمل تُمكن حصول السائحين على التأشيرة لدى وصولهم إلى المطار عبر خطوات سهلة وميسرة، سواء من خلال استخدام المنصة الإلكترونية أو تطبيق على الهاتف المحمول، أو عن طريق نقاط الخدمة الذاتية، كما تمت الإشارة إلى أن خطة التنفيذ المُقترحة لهذه المنظومة تتضمن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي في مطار القاهرة الدولي، ليتبعها تنفيذ المرحلة الأولى في سبعة مطارات أخرى، ثم التوسع في المرحلة الثانية وصولًا إلى تغطية الـ 14 مطاراً.

وأشار إلي إنه سيتم تنظيم منتدي مصري - أمريكي بنهاية شهر مايو الجاري ، لجذب الشركات الأمريكية العملاقة.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على البلبلة التي أثيرت حول توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي؛ لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية، مشروع "كيزاد شرق بورسعيد"، قائلا" لازم نفرق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس.. الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة".

واستطرد أن العقد الذي أثار الجدل هو عقد بنظام المطور الصناعى، وليس هو العقد الوحيد بل هناك 14 مطور صناعي بهذا النظام فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأوضح إنه كلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال.

وتابع فى مؤتمر صحفي ، أن هذا الأسبوع شهد لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومصر تعتبر الدولة الأولي فى الشراكة مع هذا البنك وأن المحفظة مع هذا البنك تصل لـ13.8 مليار يورو.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع لجنة الطروحات وما تم انجازه ، ونجاحها فى إجراء 21 صفقة بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن.