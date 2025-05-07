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“الوطنية للإعلام” تعلن تشكيل اللجنة العليا لـ “منتدى القاهرة للإعلام”

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“الوطنية للإعلام” تعلن تشكيل اللجنة العليا لـ “منتدى القاهرة للإعلام”

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تشكيل اللجنة العُليا لمـ “نتدى القاهرة للإعلام”، برئاسة عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتضم اللجنة العليا نُخبة من الشخصيات الفاعلة في:

  • المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
  • الهيئة الوطنية للإعلام.
  • الهيئة العامة للاستعلامات.
  • الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
  • المتحف المصري الكبير.
  • الجامعة الأمريكية.
  • مؤسسات الإعلام الخاص.
  • عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  • الإعلامي أسامة كمال عضو مجلس الهيئة الوطنية للإعلام.
  • الدكتور حسن عماد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.
  • الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية.
  • الإعلامي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الأستاذ.
  • ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
  • الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.
  • مجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام.
  • لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار سابقًا.
  • اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق.
  • الإعلامية نائلة فاروق رئيسة التليفزيون.
  • الإعلامي محمد هاني رئيس شبكة قنوات النهار.
  • الإعلامية علا الشافعي رئيسة تحرير جريدة اليوم السابع، والمسؤولة في ملف الدراما بالشركة المتحدة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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