نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للإعلام” تعلن تشكيل اللجنة العليا لـ “منتدى القاهرة للإعلام” في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، تشكيل اللجنة العُليا لمـ “نتدى القاهرة للإعلام”، برئاسة عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.
وتضم اللجنة العليا نُخبة من الشخصيات الفاعلة في:
- المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- الهيئة العامة للاستعلامات.
- الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
- المتحف المصري الكبير.
- الجامعة الأمريكية.
- مؤسسات الإعلام الخاص.
- عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- الإعلامي أسامة كمال عضو مجلس الهيئة الوطنية للإعلام.
- الدكتور حسن عماد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.
- الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية.
- الإعلامي سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الأستاذ.
- ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
- الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.
- مجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام.
- لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار سابقًا.
- اللواء سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق.
- الإعلامية نائلة فاروق رئيسة التليفزيون.
- الإعلامي محمد هاني رئيس شبكة قنوات النهار.
- الإعلامية علا الشافعي رئيسة تحرير جريدة اليوم السابع، والمسؤولة في ملف الدراما بالشركة المتحدة.