رئيس الوزراء:المحفظة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار تصل لـ13.8 مليار يورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 05:27 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه كلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال.

وتابع فى مؤتمر صحفي، أن هذا الأسبوع شهد لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومصر تعتبر الدولة الأولي فى الشراكة مع هذا البنك، وأن المحفظة مع هذا البنك تصل لـ13.8 مليار يورو.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع لجنة الطروحات وما تم انجازه ، ونجاحها فى إجراء 21 صفقة بإجمالي 6 مليارات دولار حتى الآن.