ضبط عنصرين إجراميين بمطروح لجلب كمية من المخدرات بـ 2 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 05:27 مساءً - استمرارا لجهود وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة العلمين بمطروح ، وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (2 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.