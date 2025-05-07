ضبط عاطل في الإسماعيلية جلب مخدرات بـ 2,5 مليون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 05:27 مساءً - استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزته (22 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر الهيدرو) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 2,5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.