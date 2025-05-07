حقيقة ادعاء مواطن بوجود تجاوزات بالارتكاز الأمني بمدخل المطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 05:27 مساءً - فى إطار كشف حقيقة ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات بالارتكاز الأمنى بمدخل ميناء القاهرة الجوى.

بالفحص أمكن تحديد القائم على الناشر (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبسؤاله أفاد بأنه فـى غضون شهر 11/2024 وحال قيادته سيارته "الملاكى" رفقة شقيقه بميناء القاهرة الجوى، توقف بمكان غير مخصص للانتظار، وتم تغريمه مخالفة "ا نتظار خاطئ" ، وبسؤاله عن إيصال المخالفة أقر بفقدانه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب.