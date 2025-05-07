ضبط سيدة صدمت مواطن في طريق السويس وفرت هاربة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 05:27 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بطريق السويس بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت قائدتها بالفرار ، مما نتج عن ذلك إصابته بكسور متفرقة بالجسم ووفاته .

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدتها (مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وعللت هروبها من محل البلاغ لشعورها بالإعياء والتوجه للمستشفى لتلقى العلاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .