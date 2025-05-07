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الإدارة العامة للمرور: ضبط 49180 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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الإدارة العامة للمرور: ضبط 49180 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 04:32 مساءً - تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (49180) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(705) مخالفة السير بدون تراخيص.

(20) دراجة نارية مخالفة.

(39055) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(7) مخالفات موقف عشوائى.

(521) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(8) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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