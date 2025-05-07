مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات فى قنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 04:32 مساءً - وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات– استعمال قوة – سلاح - قتل عمد" ، ومحكوم على أحدهم بالسجن المشدد 31 عام فى جنايات "مخدرات – سلاح نارى – شروع فى قتل")، بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهم وضبط بحوزتهم (أكثر من 16 كيلو جرام من مخدرى "الحشيش ، الشابو" – عدد 13 قطعة سلاح نارى " 5 بنادق آلية – 6 بنادق خرطوش – 2 فرد محلى") ، هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (17 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.