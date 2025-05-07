مجلس الوزراء يستعرض التقرير نصف السنوي حول أداء الهيئة العامة للرعاية الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 مايو 2025 04:32 مساءً - خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المُشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التقرير نصف السنوي حول أداء الهيئة عن الفترة من "1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024".

وشمل التقرير العديد من محاور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية والمؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك الخدمات الصحية المتنوعة المُقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وملف التحول الرقمي، والبرامج التدريبية والاستثمار في العنصر البشري، وغيرها.

واستهل رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريره بمجموعة من المؤشرات منذ بداية المنظومة وحتى تاريخه، ومنها عدد المستفيدين البالغ 5 ملايين و880 ألفًا و518 مستفيدًا، بالإضافة إلى الخدمات المُقدمة التي تصل إلى 60 مليونًا و564 ألف خدمة، لافتًا إلى أن عدد خدمات طب الأسرة وصل إلى 35 مليونًا و257 ألفًا، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 605 آلاف و645 عملية جراحية. كما تم تنفيذ أول مستشفى خضراء باعتراف دولي، كما يوجد عدد 266 مُنشأة معتمدة بمعايير الاعتماد القومية، و85% من إجمالي المستشفيات معتمدة، كما أن هناك مستشفيات معتمدة دوليا.

وفي إطار التميز الإكلينيكي والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية، أوضح الدكتور أحمد السبكي، أن هناك عددًا من المنشآت التي تم تشغيلها حديثًا، ومنها مستشفى القنطرة شرق ومستشفى القنطرة غرب بالإسماعيلية، ومجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، ومستشفى كوم أمبو ومستشفى دراو بأسوان، مُؤكدًا أن ذلك دفع بزيادة الطاقة الاستيعابية بنسب جيدة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تقريره، أنه تم استحداث مجموعة من الخدمات مثل؛ زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وحدة السكتة الدماغية بالكرنك الأقصر، زراعة القوقعة بمستشفى الحياة، طيبة التخصصي tevar، وقسطرة القلب بأطفال الاقصر وأسوان. بالإضافة إلى تحسن مؤشرات متوسط مدة الإقامة، ونسبة الانتهاء من الجراحات قبل أسبوعين، ونسبة تنفيذ الكشف بالعيادات الخارجية قبل 48 ساعة، وهو ما ينعكس تشغيليا على رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت ورفع نسبة الرضاء العام وتعزيز تجربة المنتفعين.

وانتقل الدكتور أحمد السبكي، من خلال التقرير، إلى الخدمات الوقائية ومُبادرات الصحة العامة المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في الفترة من 1 يوليو 2024 الى 31 ديسمبر 2024، مُوضحًا أن عدد التطعيمات بلغ 23775، بالإضافة إلى 160205 خدمة تنظيم أسرة، و56819 مشورة نفسية، فضلاً عن تقديم عدد 280311 خدمة ضمن المُبادرات الرئاسية.

كما عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة خدمات الرعاية الصحية المنزلية خلال الفترة ذاتها، مُوضحًا أن إجمالي عدد الزيارات بلغ 1010، ولفت إلى أنه خلال الربع الأول من 2025، تم فحص 484360 شخصًا، في إطار الرعاية الصحية المنزلية، من خلال 570 فرقة طبية.

وتطرق "السبكي" إلى توحيد وتنميط البروتوكولات والارشادات الطبية بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مُوضحًا أنه يتم توحيد البروتوكولات والارشادات الطبية سواء بالمستشفيات او الرعاية الأولية، حيث تم اعداد ورش عمل لرؤساء اقسام التخصصات وتدريب 90% من كافة الكوادر الطبية، ويوجد 491 بروتوكولاً علاجيًا في 28 تخصصًا، مُضيفاً أنه تم اعداد تطبيق تحول رقمي لجميع البروتوكولات الطبية والعلاجية يستخدم على الهاتف والكمبيوتر.

وفيما يخص جهود الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري، أوضح "السبكي" أنه تم إطلاق تدريبات خارجية، تشمل 15 دبلومة إدارة المنشآت، و2119 متدرب زمالة، و4800 متدرب في تدريبات خارجية، بالإضافة إلى تدريبات بالتعاون مع جهات دولية؛ حيث يوجد 405 متدربين في منظمة الصحة العالمية، ومتدربين في البنك الدولي في ورش عمل سلاسل الإمداد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه في إطار تحسين تجربة المنتفعين، فقد بلغت نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة بالأقسام الخارجية 78%، وبلغت النسبة 89% عن الخدمات المقدمة بالأقسام الداخلية، ونسبة 75% عن أقسام الطوارئ، ونسبة 83% عن الأقسام الجراحية، كما بلغ عدد الاستبيانات الالكترونية المُنفذة حوالي 1.3 مليون استبيان، فضلاً عن إنجاز الشكاوى المُقدمة بنسبة 93%.

وفيما يخص محور الصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أوضح "السبكي" أنه تم تنفيذ متوسط 260 ألف أشعة شهرياً بإجمالي ما يقرب 400 مليون صورة أشعة منفذة PACS، كما بلغ عدد الأدوية المنصرفة متوسط 2600 صنف يصرف إلكترونياً شهرياً بإجمالي 66 مليون طلب صرف، وبلغ متوسط عدد الفواتير الإلكترونية 1.2 مليون فاتورة شهرياً بإجمالي يزيد على 23.3 مليون فاتورة إلكترونية، فضلاً عن متوسط 1.3 مليون لأكواد التشخيصات شهرياً بإجمالي 45 مليونا من أكواد التشخيصات.

وفي ذات المحور، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أنه تم تنفيذ التشغيل التجريبي لمنظومة ERP بمحافظة بورسعيد، كما يتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض من خلال تحليل صور الأشعة المقطعية بدقة عالية مما يسهم في تقليل نسبة الخطأ البشري.

وعن ملف السياحة العلاجية، أشار "السبكي" إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بلغ عدد المنتفعين بهذه الخدمات من الجنسيات الأجنبية ما يزيد على 23 ألفا من الجنسيات الأجنبية حتى تاريخه بإجمالي إيرادات تزيد على 4.4 مليون دولار، فما بلغ عدد المنتفعين بخدمات السياحة العلاجية خلال فترة التقرير ما يزيد على 7 آلاف بإجمالي إيرادات تزيد على 1.1 مليون دولار.

وفيما يخص جهود الاستدامة والتحول الأخضر بالهيئة، أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى انخفاض قدره 30% من استهلاكات الكهرباء في عدد 13 مستشفى تابعة، بإجمالي ترشيد مالي حوالي 18.9 مليون.

وخلال العرض، تناول "السبكي" الخطوات المستقبلية للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتاً في هذا الصدد، إلى أنه يستهدف إنشاء بنك للخلايا الجذعية واستحداث خدمات زراعة النخاع، وتقديم خدمات المستشفيات الافتراضية، فضلاً عن الاعتماد على منتجات الشركات الوطنية لترشيد الإنفاق بالهيئة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي، باستعراض موقف التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة مطروح ضمن المرحلة الثانية من المنظومة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تسليم كافة المنشآت الصحية واستكمال متطلبات المرحلة الأولي من المنظومة، فضلاً عن زيادة حوافز الأطقم الطبية، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التعاقدات مع صيدليات القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل.