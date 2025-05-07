الدكتور مصطفى ثابت يحذر من «الدارك ويب» في ندوة توعوية بعلوم الحاسب جامعة باديا

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أحمد جودة - القاهرة - ندوة مثيرة في جامعة باديا: استكشاف خبايا "الدارك ويب" وأخطر زواياه

نظمت كلية علوم الحاسب بجامعة باديا، يوم الاثنين 6 مايو، ندوة علمية بعنوان "ما هو مخفي قد يكون خطيرًا: استكشف أسرار الدارك ويب"، ألقاها الأستاذ الدكتور مصطفى ثابت، الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي "جامعة الفيوم"، بحضور الدكتور محمد خفاجي، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب.

جانب من الندوة

التوعية بالأمن الرقمي في مواجهة تحديات الإنترنت المظلم

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات علمية تحت رعاية المهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، بهدف تعزيز معارف الطلاب وربطهم بالقضايا المعاصرة في عالم التكنولوجيا والأمن السيبراني.

ناقش الدكتور مصطفى طبيعة مواقع الدارك ويب، وأوضح مخاطر استخدامها

ناقش الدكتور مصطفى طبيعة مواقع الدارك ويب، وأوضح مخاطر استخدامها، كما قدم نصائح عملية حول حماية البيانات الشخصية والتصفح الآمن. وحذر من الانجراف وراء إغراءات الإنترنت المظلم التي قد تؤدي إلى الابتزاز أو القرصنة أو الجرائم الإلكترونية.

جانب من الندوة

تفاعل طلابي وحوار علمي مثري

شهدت الندوة حضورًا طلابيًا لافتًا، حيث تفاعل الطلاب مع المحاضر من خلال أسئلة مباشرة ونقاشات عميقة، مما عكس وعيهم بأهمية الأمن الرقمي، خاصة في ظل تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا.

جدير بالذكر أن كلية علوم الحاسب بجامعة باديا تضم خمسة تخصصات رئيسية: علوم الحاسوب، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، الذكاء الاصطناعي الحيوي، تكنولوجيا المعلومات.



