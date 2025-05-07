نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تستعرض تقرير أداء «الرعاية الصحية» للنصف الثاني من 2024.. 60 مليون خدمة وعمليات جراحية تتجاوز 600 ألف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التقرير نصف السنوي لأداء الهيئة عن الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2024.

5.8 مليون مستفيد و60 مليون خدمة صحية منذ إطلاق المنظومة

استهل السبكي تقريره بعرض مجموعة من المؤشرات التي تعكس تطور أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين بلغ 5 ملايين و880 ألفًا و518 مستفيدًا، فيما تخطى عدد الخدمات الصحية المقدمة 60 مليونًا و564 ألف خدمة.

كما تم إجراء 605 آلاف و645 عملية جراحية، وتقديم 35 مليونًا و257 ألف خدمة طب أسرة.

وأشار إلى تنفيذ أول مستشفى خضراء معترف بها دوليًا، واعتماد 266 منشأة صحية بمعايير قومية، في حين بلغت نسبة اعتماد المستشفيات 85%، إلى جانب وجود مستشفيات حاصلة على اعتماد دولي.

تشغيل منشآت جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية

أوضح السبكي أن الهيئة قامت مؤخرًا بتشغيل عدد من المنشآت الصحية الجديدة مثل: مستشفى القنطرة شرق وغرب بالإسماعيلية، مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، مستشفى كوم أمبو، ومستشفى دراو بأسوان، مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأضاف أنه تم إدخال خدمات طبية متقدمة مثل زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وحدة السكتة الدماغية بالأقصر، زراعة القوقعة بمستشفى الحياة، عمليات Tevar بمستشفى طيبة التخصصي، وقسطرة القلب للأطفال بالأقصر وأسوان.

تعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المنتفعين

أشار التقرير إلى تحسن عدة مؤشرات تشغيلية، من بينها تقليص متوسط مدة الإقامة، وارتفاع نسبة إنهاء الجراحات قبل أسبوعين، وتنفيذ الكشوف بالعيادات الخارجية في أقل من 48 ساعة، مما ساعد في رفع مستوى رضا المنتفعين وزيادة كفاءة المنظومة.

وقد بلغت نسبة رضا المنتفعين 78% في العيادات الخارجية، و89% في الأقسام الداخلية، و75% في أقسام الطوارئ، و83% في الأقسام الجراحية. كما أُجري 1.3 مليون استبيان إلكتروني لقياس مدى الرضا، وتم إنجاز 93% من الشكاوى المقدمة.

تطعيمات وخدمات وقائية ضمن المبادرات الرئاسية

رصد التقرير تقديم 23،775 تطعيمًا خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى 160،205 خدمات تنظيم أسرة، و56،819 مشورة نفسية، وتنفيذ 280،311 خدمة صحية ضمن المبادرات الرئاسية.

كما تم تنفيذ 1،010 زيارة رعاية صحية منزلية، وخلال الربع الأول من 2025 جرى فحص 484،360 شخصًا عبر 570 فرقة طبية.

491 بروتوكولًا علاجيًا وتطبيق رقمي موحد

أكد السبكي أن الهيئة نجحت في توحيد وتنميط البروتوكولات والإرشادات الطبية في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، حيث تم إعداد 491 بروتوكولًا في 28 تخصصًا، مع تدريب 90% من الكوادر الطبية، وإطلاق تطبيق رقمي شامل لهذه البروتوكولات يعمل على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

استثمار بشري واسع وشراكات دولية

في إطار الاستثمار في العنصر البشري، أطلقت الهيئة تدريبات خارجية متنوعة شملت:

15 دبلومة في إدارة المنشآت

2119 متدرب زمالة

4800 متدرب في برامج تدريب خارجي

405 متدربين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

تدريبات إضافية بالتنسيق مع البنك الدولي في ورش عمل لسلاسل الإمداد

قفزة في الصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

أوضح التقرير أنه يتم تنفيذ 260 ألف أشعة شهريًا بإجمالي 400 مليون صورة PACS، كما يتم صرف 2600 صنف دوائي إلكترونيًا شهريًا بإجمالي 66 مليون طلب صرف.

بلغ متوسط الفواتير الإلكترونية 1.2 مليون فاتورة شهريًا، بإجمالي 23.3 مليون فاتورة، كما سجلت أكواد التشخيص 1.3 مليون شهريًا بإجمالي 45 مليون كود.

وأطلقت الهيئة التشغيل التجريبي لنظام ERP في محافظة بورسعيد، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأشعة المقطعية بدقة عالية لتقليل الخطأ البشري.

السياحة العلاجية: إيرادات تتجاوز 4.4 مليون دولار

أشار الدكتور السبكي إلى أن عدد المنتفعين من خدمات السياحة العلاجية من الجنسيات الأجنبية بلغ أكثر من 23 ألف شخص حتى تاريخه، بإجمالي إيرادات تتجاوز 4.4 مليون دولار، بينما استفاد خلال فترة التقرير أكثر من 7 آلاف مريض أجنبي بإيرادات بلغت 1.1 مليون دولار.

جهود الاستدامة: خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30%

أحرزت الهيئة تقدمًا ملحوظًا في ملف التحول الأخضر، حيث تم خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 30% في 13 مستشفى تابعة للهيئة، مما أسفر عن ترشيد مالي قدره 18.9 مليون جنيه.

مشروعات مستقبلية: بنك للخلايا الجذعية ومستشفيات افتراضية

في ختام عرضه، أعلن الدكتور أحمد السبكي أن الخطط المستقبلية للهيئة تشمل:

إنشاء بنك للخلايا الجذعية

استحداث خدمات زراعة النخاع

إطلاق خدمات المستشفيات الافتراضية

زيادة الاعتماد على منتجات الشركات الوطنية لترشيد الإنفاق

التأمين الصحي الشامل في مطروح: جاهزية كاملة للتشغيل

أكد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة مطروح أصبحت جاهزة للتشغيل ضمن المرحلة الثانية، حيث تم تسليم كافة المنشآت الصحية واستيفاء متطلبات المرحلة الأولى، مع زيادة حوافز الأطقم الطبية وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص وخاصة صيدليات التأمين الصحي.