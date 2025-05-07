نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تستعرض التقرير نصف السنوي لأداء هيئة الرعاية الصحية.. 60 مليون خدمة صحية وتحول رقمي شامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التقرير نصف السنوي لأداء الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2024.

وأوضح "السبكي" أن عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ نحو 5 ملايين و880 ألفًا و518 مواطنًا، في حين وصلت إجمالي الخدمات الصحية المقدمة إلى أكثر من 60.5 مليون خدمة، من بينها 35.2 مليون خدمة طب أسرة، و605 آلاف عملية جراحية.

كما أشار إلى اعتماد 266 منشأة صحية، وبلوغ نسبة اعتماد المستشفيات إلى 85%، فضلًا عن وجود مستشفيات معتمدة دوليًا.

منشآت طبية جديدة وخدمات تخصصية

شهدت الفترة محل التقرير افتتاح وتشغيل عدد من المنشآت الجديدة، أبرزها مستشفيات القنطرة شرق وغرب بالإسماعيلية، ومجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء، ومستشفيات كوم أمبو ودراو بأسوان، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية.

كما تم استحداث عدد من الخدمات المتقدمة، مثل زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وحدة السكتة الدماغية بالكرنك بالأقصر، زراعة القوقعة بمستشفى الحياة، بالإضافة إلى خدمات قسطرة القلب للأطفال في محافظتي الأقصر وأسوان.

جهود الرعاية الوقائية والصحة العامة

أشار التقرير إلى تقديم 23775 تطعيما، و160205 خدمة تنظيم أسرة، و56819 جلسة مشورة نفسية، إلى جانب 280311 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية.

كما تم تسجيل 1010 زيارة رعاية صحية منزلية خلال الفترة، بالإضافة إلى فحص 484360 شخصًا عبر 570 فرقة طبية خلال الربع الأول من 2025.

توحيد البروتوكولات الطبية والتحول الرقمي

أكد السبكي توحيد البروتوكولات الطبية داخل منشآت الهيئة، حيث تم تدريب 90% من الكوادر الطبية، وإعداد 491 بروتوكولا علاجيا في 28 تخصصًا، فضلًا عن إطلاق تطبيق رقمي للبروتوكولات يمكن استخدامه على الهواتف وأجهزة الحاسوب.

وفي ملف التحول الرقمي، بلغ متوسط الأشعة المنفذة شهريًا 260 ألف أشعة بإجمالي 400 مليون صورة، فيما بلغ متوسط صرف الأدوية 66 مليون طلب، وعدد الفواتير الإلكترونية تجاوز 23.3 مليون فاتورة، ومتوسط 1.3 مليون كود تشخيصي شهريًا.

كما شهدت محافظة بورسعيد تشغيلًا تجريبيًا لمنظومة الـERP، بجانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة المقطعية بدقة عالية.

الاستثمار في العنصر البشري

بلغ عدد المتدربين في برامج الزمالة 2119 متدربًا، و4800 متدرب في برامج خارجية، بالإضافة إلى 405 متدربين في منظمة الصحة العالمية، ومشاركات أخرى مع البنك الدولي. كما تم تقديم 15 دبلومة في إدارة المنشآت.

رضا المنتفعين والخدمات

سجلت مؤشرات رضا المنتفعين نسبًا إيجابية، حيث بلغت 78% في العيادات الخارجية، و89% في الأقسام الداخلية، و75% في الطوارئ، و83% في الجراحات، مع تنفيذ 1.3 مليون استبيان إلكتروني، وإنجاز 93% من الشكاوى المقدمة.

إيرادات السياحة العلاجية وخطة الاستدامة

بلغ عدد المنتفعين الأجانب من خدمات السياحة العلاجية أكثر من 23 ألف شخص، بإجمالي إيرادات تجاوزت 4.4 مليون دولار، في حين بلغ عدد المنتفعين خلال فترة التقرير وحدها أكثر من 7 آلاف، بإيرادات تزيد على 1.1 مليون دولار.

وفي إطار التحول الأخضر، سجلت الهيئة انخفاضًا بنسبة 30% في استهلاك الكهرباء داخل 13 مستشفى، ما أسهم في تحقيق وفر مالي بلغ 18.9 مليون جنيه.

خطوات مستقبلية واعدة

أكد الدكتور أحمد السبكي أن خطة الهيئة المستقبلية تشمل إنشاء بنك للخلايا الجذعية، واستحداث خدمات زراعة النخاع، وتقديم خدمات المستشفيات الافتراضية، بالإضافة إلى الاعتماد على المنتجات الوطنية لترشيد الإنفاق.

كما أشار إلى الانتهاء من تسليم المنشآت الصحية الخاصة بمحافظة مطروح ضمن المرحلة الثانية من المنظومة، وزيادة حوافز الأطقم الطبية، وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص وخاصة صيدليات المجتمع.

يأتي هذا التقرير في سياق مواصلة الدولة دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن تحقيق تغطية صحية متكاملة لكل المواطنين وفقًا لمعايير الجودة العالمية.