نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يوافق على قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والإنساني في هذه المناسبة الدينية الهامة، حيث يسعى إلى تقديم فرصة جديدة للمحكوم عليهم من خلال التخفيف من مدة عقوبتهم.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز روح التضامن الوطني في المناسبات الكبرى، مثل عيد الأضحى، بما يعكس التزام مصر بتطبيق القيم الإنسانية والدينية في معالجة قضايا العدالة.

ومن المتوقع أن يسهم قرار العفو في توفير فرص للمحكوم عليهم للاندماج من جديد في المجتمع، بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي ويحسن من حياة العديد من الأسر المصرية.