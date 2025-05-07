نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يؤكد احترام الدولة المصرية للتعدد والتنوع في النسيج الإنساني ويشدد على حماية دير سانت كاترين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان، على احترام الدولة المصرية للتعدد والتنوع في النسيج الإنساني، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية والثقافات، وجاءت تصريحاته ردًا على ما أثير بشأن دير سانت كاترين.

وقال الرئيس السيسي، ردا على ما تم تداوله حول الدير: "موضوع دير سانت كاترين كان من الممكن أن نكتفي بكلام دولة الرئيس، ولكن أود أن أؤكد خلال العشر سنوات الماضية أننا كنا نركز على نقاط محددة في خطابنا العام في مصر وخارجها، وهي احترام شديد جدًا لتعدد الأديان والتنوع الموجود في النسيج الإنساني المصري".

التزام الدولة المصرية بسياسة التنوع الديني

وأوضح الرئيس السيسي أنه على الرغم من وجود محاولات لتشويه الصورة بشأن دير سانت كاترين، إلا أن السياسة المصرية ثابتة ولن تسمح بأي مساس بمكانة الدير أو غيره من الأماكن الدينية.

وأضاف: "هذا لا يتعارض مع ثوابت السياسة المصرية التي تؤكد على التعايش السلمي بين الأديان".

كما تطرق الرئيس السيسي إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدعيم التنوع الديني في مصر، حيث قال: "عندما حرق المتطرفون 65 كنيسة في مصر، قمنا بإعادة بناءها، ونحن نبني دور عبادة للمسلمين والمسيحيين في التجمعات السكنية الجديدة، وإذا كان لدينا مواطنون يهود، سنقوم ببناء معابد لهم أيضًا".

دير سانت كاترين وحمايته

وأشار الرئيس إلى أن التعاقد بين مصر ودير سانت كاترين هو تعاقد أبدي لا يمكن المساس به، قائلًا: "أي شيء يتعلق بالدير نحن مستعدون للتعامل معه بكل المودة، لأن هذا المكان يحمل بين طياته إرثًا تاريخيًا ودينيًا هامًا".

وشدد على أن مصر تشرف بوجود دير سانت كاترين، وهو موقع تاريخي يرتبط بقديسة عظيمة توفيت منذ أكثر من 1500 عام.