نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشيد بدور اليونان في دعم مصر خلال فترات الاضطراب السياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن اليونان قامت بدور كبير في شرح وجهة النظر المصرية تجاه الأحداث التي شهدتها مصر بعد عام 2011، مشيرًا إلى أن دورها كان محوريًا في محافل أوروبا خلال فترات الاضطراب السياسي التي مرت بها البلاد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان في العاصمة أثينا، أن اليونان كانت متفهمة للأوضاع في مصر خلال تلك الفترة الصعبة من عام 2011، وقامت بتوضيح الموقف المصري بكفاءة في المحافل الأوروبية، مما ساعد في تصحيح الصورة وتأكيد وجهة نظر مصر.

العلاقة التاريخية بين مصر واليونان

وتابع الرئيس السيسي قائلًا: "كانت فترة صعبة وكان من الضروري وجود من يشرح للمجتمع الدولي، خصوصًا في أوروبا، ما يحدث في مصر، وهو أمر لن ننساه".

وأضاف أن هذا الدور الذي قامت به اليونان كان دليلًا على العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، التي تظل أحد أعمدة التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.