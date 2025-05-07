نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لمناقشة مستقبل الجامعات المصرية المتخصصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي شهد عرضًا مهمًا حول تطوير الجامعات المصرية المتخصصة في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الخامسة وأهداف التنمية المستدامة.

تقرير حول الجامعات المصرية المتخصصة

في الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بعنوان "جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة.. لخدمة أغراض التنمية للدولة المصرية 2030 والثورة الصناعية الخامسة".

وأكد الوزير أن الجامعات المتخصصة تساهم بقوة في تلبية احتياجات الثورة الصناعية الخامسة، حيث تركز على تطوير المهارات البشرية، التعليم القائم على المشروعات، الاقتصاد الدائري، والاستدامة.

كما تعزز من أولوية البحوث البينية والابتكار من خلال مسرعات الأعمال، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، مما يعكس دور هذه الجامعات في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

شراكات قوية مع الصناعة

وأضاف وزير التعليم العالي أن الجامعات المتخصصة تسعى إلى تفعيل روابط قوية مع الصناعة وأصحاب المصلحة، مما يسهم في تطوير الأبحاث البينية المتقدمة ويؤهل الطلاب لفرص وظيفية متميزة.

كما تعمل على تقديم مناهج مرنة ومتنوعة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتتيح للطلاب اكتساب خبرات تخصصية ودقيقة.

مستقبل التعليم والابتكار في مصر

يشكل الاجتماع جزءًا من خطة الدولة لتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، من خلال تطوير الجامعات المتخصصة التي تعد ركيزة أساسية في مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق أهداف الثورة الصناعية الخامسة، التي تعتمد بشكل كبير على الابتكار والتكنولوجيا.