نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة في مستشفيات ومراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.

تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتحسين وتطوير خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان، بما يعزز تقديم الرعاية الصحية النفسية للمواطنين.

أهداف الصندوق والخدمات المقدمة

تهدف اللائحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية للصندوق، تشمل تقديم خدمات الطب النفسي العام، وتوفير العلاجات المختلفة مثل العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية والجماعية، فضلًا عن العلاج التأهيلي لمختلف الاضطرابات السلوكية.

كما يتضمن الصندوق تقديم استشارات نفسية للمواطنين عبر الهاتف والمنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراء دراسات وأبحاث متعلقة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان.

البرامج التدريبية لرفع الكفاءة

تسعى اللائحة إلى تحسين الكفاءة العلمية والعملية للعاملين في المستشفيات والمراكز التابعة من خلال تنفيذ برامج تدريبية لجميع التخصصات في المجال النفسي، بالإضافة إلى تدريب طلبة وخريجي الكليات والمعاهد المختلفة في الجامعات الحكومية والخاصة.

كما يهدف الصندوق إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مستوى الخبرة لدى العاملين في هذا القطاع الحيوي.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

تنص اللائحة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يتولى مسؤولية تنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ويشمل اختصاصات المجلس وضع السياسات والبرامج والأنشطة التنفيذية لتنمية موارد الصندوق، وإعداد الموازنة الخاصة بالبرامج والأداء، بالإضافة إلى إعداد الحسابات الختامية وبحث المركز المالي للصندوق وإبرام التعاقدات.