نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على تطبيق عائد 20% سنويًا على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيط مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق عائد سنوي قدره 20% على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في الجلسة رقم (201) التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2025، حيث تم الاتفاق على أن يشمل العائد المستحق هامش وزارة المالية.

تفاصيل أنظمة التقسيط

تتضمن أنظمة الدفع بالتقسيط لفيلات مشروع R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة فترة سداد تمتد إلى 15 عامًا، ما يتيح للمواطنين والمستثمرين فرصة التقسيط لفترة طويلة تيسر عليهم دفع الأقساط السنوية دون تحميلهم عبئًا ماليًا كبيرًا في وقت واحد.

هدف القرار

يهدف القرار إلى تعزيز قدرة المواطنين على امتلاك فيلات سكنية في المشروع، الذي يُعد من أبرز المشاريع السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعزيز مشروعات الإسكان الجديدة وتوفير حلول سكنية متطورة ومناسبة لعدد كبير من المواطنين.

تأثير القرار على السوق العقاري

من المتوقع أن يساهم تطبيق هذه الأنظمة في تحفيز الحركة العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية في الحي السكني الخامس، مما يعزز من استقرار السوق العقاري في المنطقة.