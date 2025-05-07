نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في أسوان اعتبارًا من يوليو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان اعتبارًا من أول يوليو 2025.

ويُنتظر أن يبدأ تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام في المحافظة في 1 يناير 2026.

تخفيض مدة الإيقاف وضمان الاستدامة المالية

وتأتي هذه الموافقة في ضوء استعداد محافظة أسوان لبدء تطبيق النظام، ويُنتظر أن يتضمن المخطط العام إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة لمدة 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ بدء التشغيل الرسمي الإلزامي للمنظومة في أسوان.

كما تم تحديد خطة لخفض تلك المدة إلى 3 أشهر في المرحلة الثانية من التطبيق، وذلك لضمان الاستدامة المالية للنظام وضمان استمراره بكفاءة.

القيادة السياسية تواصل دعم التطوير الصحي

يجسد هذا القرار اهتمام القيادة السياسية الكبير بتطوير النظام الصحي في مصر، حيث يُهدف من خلال تطبيق التأمين الصحي الشامل إلى تقديم رعاية صحية شاملة للمواطنين في جميع المحافظات، وتقليل الأعباء المالية على الأسر عند الحاجة للخدمات الصحية.

ويعد هذا التطبيق خطوة متقدمة في تعزيز تقديم الخدمات الصحية في مصر، حيث تم بالفعل تطبيق النظام في عدد من المحافظات مثل بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، والسويس.

أسوان آخر محافظة ضمن المرحلة الأولى

يعد قرار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في أسوان خطوة هامة في مسار التوسع في تطبيق النظام على مستوى محافظات المرحلة الأولى.

وبذلك، تصبح أسوان آخر محافظة يتم فيها تطبيق النظام ضمن هذه المرحلة، بعد موافقة الهيئات الثلاث المعنية (التأمين الصحي الشامل، الرعاية الصحية، الاعتماد والرقابة الصحية).