نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حيازة الحيوانات الخطرة وتحديد أنواع الكلاب المسموح بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المتعلق بتعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

مراجعة وتدقيق قوائم الحيوانات الخطرة

جاءت هذه الموافقة في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 أبريل 2025، الذي نص على ضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم أنواع الحيوانات الخطرة، وقد تم بالفعل مراجعة تلك القوائم، مع إدخال تعديلات هامة لتحديد الأنواع المسموح بها للترخيص.

تعديل أنواع الكلاب الخطرة

من أبرز التعديلات التي شملتها هذه المراجعة هي تعديل أنواع الكلاب الخطرة. حيث تم تقليص العدد من 16 نوعًا إلى 3 أنواع فقط تعتبر خطرة.

إضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المواطنين ترخيص وتسجيل 27 نوعًا من الكلاب، بشرط الالتزام بالاشتراطات الفنية التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مما يضمن السيطرة على الأنواع المسموح بها وتحديد شروط حيازتها.

أهداف التعديل

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الأمان في المجتمع من خلال تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين، مع تنظيم عملية ترخيص الحيوانات بشكل دقيق، بما يتماشى مع المعايير البيطرية والصحية.

كما تسهم هذه الخطوة في الحد من المخاطر المرتبطة بالحيوانات الخطرة، ورفع مستوى الوعي بشأن الإجراءات الصحيحة لحيازتها.