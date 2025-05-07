نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يوافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجريًا، الذي يصادف العاشر من ذي الحجة.

قرار العفو يعكس سياسة الدولة في التوازن الاجتماعي

يأتي هذا القرار في إطار السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والتخفيف عن السجناء في مناسبات دينية هامة.

يهدف العفو عن بعض المحكوم عليهم يعد خطوة إنسانية إلى منح الفرصة لبعض الأفراد للعودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع من جديد.

تأثير العفو الرئاسي على السجناء

يشمل هذا العفو فئات معينة من المحكوم عليهم الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة من قبل الجهات المعنية.

وتساهم هذه القرارات في تخفيف الأعباء على السجناء، كما أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الظروف الاجتماعية والإنسانية للأفراد الذين قضوا فترة من الزمن في السجون.