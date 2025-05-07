نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات مجلس الوزراء في اجتماع 7 مايو 2025.. أبرز الملفات والمشروعات التنموية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، الذي شهد الموافقة على عدة قرارات هامة في مجالات متنوعة، منها القطاع الصحي، الزراعي، التعليمي، والعمراني.

وتتمثل أبرز القرارات في التالي:

1. بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في أسوان

وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ويشمل هذا التفعيل التغطية الصحية لكافة المواطنين في أسوان، مع تحديد مواعيد توقف الخدمة الصحية غير الطارئة للمستفيدين غير المسددين للاشتراكات في 1 يناير 2026.

ويعد هذا التطور جزءًا من خطة الدولة لتوسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، بعدما تم تطبيقها في كل من بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، والسويس.

2. التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تجديد موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) والذي يشمل مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق.

ويهدف هذا التجديد إلى دعم التنمية الزراعية والريفية، وتحسين سبل معيشة الأسر الريفية، وزيادة فرص العمل في القطاع الزراعي، فضلًا عن دعم تنمية المرأة والشباب في المناطق الريفية.

3. العفو عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي والإنساني في هذه المناسبة.

4. إعادة تخصيص أراضٍ بمحافظة الشرقية

وافق المجلس على الطلب المقدم من محافظة الشرقية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في تنفيذ أنشطة تنموية صناعية وخدمية ولوجيستية.

يأتي هذا القرار في إطار دعم الخطة التنموية للمحافظة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

5. تعديل هيكلة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

أقر مجلس الوزراء تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2015، والذي ينظم عمل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

يشمل التعديل إضافة عدة تخصصات جديدة، مثل كلية الصيدلة (فارم دي)، والفن والتصميم، بهدف تلبية احتياجات الطلاب وتعزيز دور الجامعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

6. تأسيس شركة تكنولوجيا الفضاء

وافق المجلس على تعديل قرار ترخيص وكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة جديدة بعنوان "نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء"، وهي مستوحاة من أقدم مرصد فضائي في العالم الذي أنشأه المصريون القدماء منذ أكثر من 7 آلاف عام.

تهدف الشركة إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية.

7. عائد 20% على أنظمة التقسيط في العاصمة الإدارية

تم الموافقة على تطبيق عائد 20% سنويًا على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لتعزيز وتوسيع عمليات التمويل العقاري في مشروعات الإسكان الحديثة.

8. إنشاء مخازن طبية لوجستية

أقر المجلس مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية كأحد المشروعات القومية.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي وضمان توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عادل في جميع المحافظات.

9. تأسيس صندوق لتحسين خدمات الصحة النفسية

وافق المجلس على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان.

يهدف هذا الصندوق إلى تقديم خدمات طب نفسي وعلاج الإدمان، من خلال إنشاء برامج علاجية وتأهيلية، فضلًا عن تقديم استشارات نفسية عبر منصات إلكترونية.

10. تعديل قانون حيازة الحيوانات الخطرة

وافق مجلس الوزراء على تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

يشمل التعديل تقليص أنواع الكلاب الخطرة إلى 3 أنواع فقط، مع إضافة شروط فنية خاصة لتسجيل الحيوانات الخطرة وتحديثها.