نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. وصرف 3 مليارات بمحصول القطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات المهمة التي تخص الأوضاع الداخلية والخارجية، إضافة إلى بعض القضايا الاقتصادية والعمالية التي تمثل أولوية للحكومة المصرية.

أنشطة الرئيس السيسي وتعزيز العلاقات الدولية

في بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الأنشطة والفعاليات التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية.

حيث شملت هذه الأنشطة لقاءات واتصالات مع عدد من المسؤولين الدوليين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشريكة لمصر.

وتم مناقشة عدد من الملفات المهمة، بما في ذلك الأوضاع الإقليمية والعالمية وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن

كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، معبرًا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأكد على موقف مصر الثابت في دعم السلام والأمن في المنطقة.

دعم القضية الفلسطينية والمساعدة الإنسانية في غزة

أضاف الدكتور مدبولي أن مصر تواصل دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

كما تواصل الحكومة المصرية جهودها المكثفة مع دولة قطر في الوساطة لإيجاد حل للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تخفيف معاناة المدنيين في القطاع والعمل على تحقيق تهدئة شاملة.

احتفالية عيد العمال وتعزيز حقوق العمال

انتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد العمال، والتي شهدت حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خلال الاحتفالية، تم منح الأوسمة للمكرمين من مختلف قطاعات العمل. وأعرب رئيس الوزراء عن تهنئته لجميع عمال مصر بمناسبة عيدهم الذي يتم الاحتفال به في الأول من مايو من كل عام.

وأشار إلى تكليف الرئيس السيسي للوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ ما تم توجيهه من تعليمات خلال فعاليات الاحتفالية، فيما يتعلق بتطوير بيئة العمل وتلبية احتياجات العمال في مختلف القطاعات.

الجهود الحكومية لتوفير بيئة عمل متجددة

أكد رئيس الوزراء على استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة العمل بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية. وأشار إلى ضرورة مواكبة التغيرات التكنولوجية العالمية بما يساهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

كما تحدث عن أهمية "قانون العمل الجديد" الذي تم توقيعه مؤخرًا من قبل الرئيس السيسي، والذي يسعى إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة وفقًا للمواثيق الدولية.

دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى افتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.

كما تم عرض عدد من المصانع الجديدة الناجحة في القطاع الخاص التي تساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج والتصدير، واستهداف المزيد من الأسواق العالمية.

متابعة ملف القمح والتوريدات الزراعية

وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، آخر المستجدات في ملف توريد محصول القمح.

حيث تم توريد 1.4 مليون طن حتى الآن، مع تسجيل أعلى رقم للتوريدات في اليوم الحالي بواقع 130 ألف طن.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في حجم التوريدات لتلبية احتياجات السوق المحلي.

صرف مستحقات مزارعي القطن

من جهته، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم صرف المليارات الثلاثة المخصصة لمزارعي محصول القطن، مشيرًا إلى أنه يتم معالجة بعض الإشكاليات الصغيرة التي قد تواجه بعض المزارعين بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

تنمية قطاع الإسكان وتطوير المنصة العقارية

تحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وأشار إلى أنه تم تحويل التكلفة المالية اللازمة لإنشاء المنصة العقارية إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تتولى الآن هذا الملف.

كما تم التنسيق مع وزارة العدل بشأن التسجيل المبدئي للوحدات السكنية، مع الإعلان قريبًا عن التصور النهائي لهذه الإجراءات.