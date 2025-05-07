نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي يجدد تأكيده ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار فى اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية.

الفعاليات الرئاسية وتعزيز العلاقات الدولية

بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأنشطة والفعاليات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية.

وشملت تلك الفعاليات لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، حيث تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الإقليمية والدولية. كما تم استعراض الأوضاع الراهنة في العديد من المناطق، خاصة الأوضاع في اليمن وفلسطين.

وأكد مدبولي على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، الذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة، كما أعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تعزيز حرية حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، شدد على التزام مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

احتفالية عيد العمال وأهمية تطوير بيئة العمل

تطرق رئيس الوزراء إلى الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد العمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تكريم عدد من العمال المتميزين في مختلف القطاعات.

وهنأ مدبولي العمال المصريين بمناسبة هذا اليوم، الذي يعد تكريمًا لجهودهم المستمرة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تكليفات السيد الرئيس خلال الاحتفالية، والتي تتعلق بتطوير بيئة العمل في مصر.

وأكد على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية من أجل توفير بيئة عمل حديثة ومتطورة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، وهو ما من شأنه تعزيز كفاءة العمالة المصرية وفتح المجال أمامهم للعمل في الأسواق الدولية.

دور "قانون العمل الجديد" في حماية حقوق العمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن "قانون العمل الجديد"، الذي أقره السيد الرئيس مؤخرًا، يعد خطوة هامة في تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعاملين، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمل.

القطاع الصناعي والإصلاحات الاقتصادية

أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن افتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب، بالإضافة إلى عرض عدد من المصانع الجديدة للقطاع الخاص، يأتي ضمن خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوطين الصناعات وزيادة الإنتاج المحلي بهدف زيادة الصادرات واستهداف أسواق جديدة على المستوى الدولي.

جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية

أكد مدبولي على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، كما ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من إمكانات مصر الاقتصادية.

التطورات في قطاع الزراعة والتمويل

وخلال الاجتماع، استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر مستجدات ملف توريد محصول القمح.

وأكد أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن وصل إلى 1.4 مليون طن، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة في حجم التوريد.

كما تحدث أحمد كجوك، وزير المالية، عن صرف المبالغ المقررة لمزارعي محصول القطن، مشيرًا إلى أن هناك بعض القضايا التي يتم العمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

القطاع العقاري والتنمية العمرانية

من جانب آخر، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وأوضح أن وزارة الإسكان قامت بتحويل التكلفة المالية المطلوبة لإنشاء المنصة العقارية إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتولى هذا الملف حاليًا.

كما أضاف أنه يتم التنسيق مع وزارة العدل بشأن التسجيل المبدئي للوحدات السكنية، مع وعد بالإعلان قريبًا عن التصور النهائي لهذا المشروع.