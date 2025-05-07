نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمتابعة ملفات اقتصادية وإقليمية هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي عُقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات المهمة التي تشمل الوضع الاقتصادي والإقليمي، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات في العديد من الملفات الداخلية.

استعراض الأنشطة والفعاليات الرئاسية

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الأنشطة والفعاليات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية.

تم تناول اللقاءات التي أجراها الرئيس مع عدد من المسئولين الدوليين، والتي تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وفي هذا الإطار، عبر رئيس الوزراء عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، مشيرًا إلى أن الاتفاق يُعزز حرية حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

واصل دعم مصر للقضية الفلسطينية باعتبارها من أولويات الحكومة، حيث أكد رئيس الوزراء استمرار الجهود المصرية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

كما أشار إلى استمرار الجهود المصرية-القطرية في الوساطة بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

تكريم العمال بمناسبة عيد العمال

انتقل الاجتماع إلى الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد العمال، حيث تم تكريم العمال المخلصين في قطاعات العمل المختلفة.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي العمال المصريين بمناسبة عيدهم الذي يُحتفل به في الأول من مايو من كل عام، كما أكد على أهمية تنفيذ ما تم تكليف الوزراء به خلال الاحتفالية.

جهود الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة

في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة ومتجددة تواكب التغيرات العالمية في مجالات العمل المختلفة.

وأكد على أهمية تطوير العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي وفتح المجال أمامهم للمشاركة في الأسواق الدولية.

قانون العمل الجديد ودوره في تعزيز الحقوق العمالية

كما تحدث رئيس الوزراء عن قانون العمل الجديد، الذي وقع عليه الرئيس السيسي مؤخرًا، مشيرًا إلى دوره في دعم الحقوق العمالية وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، بما يضمن للأفراد الأمن الوظيفي وفقًا للمواثيق الدولية.

افتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب

وفي سياق الحديث عن دعم القطاع الخاص، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب خلال احتفالية عيد العمال.

كما تم عرض مجموعة من المصانع الجديدة الناجحة التابعة للقطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج في العديد من القطاعات.

الجهود المستمرة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء على استمرار جهود الحكومة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز المناخ الاستثماري.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية، رغم التحديات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تطورات ملف توريد محصول القمح

وخلال الاجتماع، استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر مستجدات توريد محصول القمح، حيث أعلن أنه تم حتى الآن توريد 1.4 مليون طن من المحصول، مشيرًا إلى أن اليوم شهد أعلى رقم تم توريده حيث وصل إلى 130 ألف طن.

جهود وزارة المالية في دعم مزارعي القطن

من جانب آخر، تحدث أحمد كجوك، وزير المالية، عن صرف المليارات الثلاثة الخاصة بمزارعي محصول القطن، مؤكدًا أنه يتم العمل على حل بعض الإشكاليات البسيطة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

تطوير القطاع العقاري وتصدير العقار

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أشار شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار. وأوضح أن وزارة الإسكان قد قامت بتحويل التكلفة المالية لإنشاء المنصة العقارية إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تتولى حاليًا هذا الملف.

كما أكد على التنسيق مع وزارة العدل بشأن التسجيل المبدئي للوحدات السكنية، مع الإعلان عن التصور النهائي قريبًا.